宜蘭民宅室內7大1小群聚！違室內5人禁令　「有人沒戴罩」警法辦

▲宜蘭羅東一處民宅20日因違反室內不得超過5人的防疫規定，遭依法送辦。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

國內疫情嚴峻，台灣本土案例連續一周破百，全台升三級警戒，禁止室內5人以上的聚會，宜蘭縣羅東公正派所20日卻接獲有民眾報案檢舉，在天津路段疑似有民眾聚賭一事，警方獲報抵達現場後，並未發現聚賭，但發現室內共有8人，違反室內不得超過5人的規定，且有部分民眾未戴口罩，更有小朋友在場，當場依違反傳染病防治法移送。

台灣本土病例連續一周破百，累積病例更是來到1824例，全國防疫等級更是緊急升到三級警戒，宣布禁止室內5人以上聚會，但宜蘭縣羅東公正派出所20日卻接獲民眾檢舉，在天津路上疑似有民眾聚賭，超過室內5人以上的規定。

警方獲報前往現場後，並未發現有賭資與相關不法事項，只是有部分民眾未戴口罩，且有小朋友在場，經警方勸導後也都有改善，只是因為未遵守室內不得超過5人以上聚會之規定，仍依傳然病防治法函報衛生局。

羅東警分局也向民眾呼籲，因應國內疫情攀升，全國防疫等級以提升為三級警戒，民眾外出時應全程配戴口罩，並禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，否則將會依違法傳染病防治法送辦。

▲宜蘭羅東一處民宅20日因違反室內不得超過5人的防疫規定，遭依法送辦。（圖／記者游芳男翻攝）

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