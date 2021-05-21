葡萄家族+5累計59染疫！埔心國中確診生匡列40人　一採結果出爐

▲彰化縣21日下午3點召開防疫記者會，公布確診者足跡。（資料照／記者唐詠絮攝）



記者白珈陽、林冠吟／彰化報導

21日指揮中心宣布台灣本土案例增加312例，其中彰化增加5例，是葡萄家族的延伸，21日新增的5例為歌唱班的延伸，葡萄家族傳播鏈累計至今已造成59人染疫，縣府也在下午3點召開防疫記者會，公布確診個案足跡，並說明有關埔心國中三年級確診學生，曾到員林高中參加會考一事。

王惠美指出，彰化縣目前累積個案來到69人，陽性率達1.34%，這幾天的疫情有稍稍趨緩，主要確診個案都與歌唱班有關，由於有部分人疫調不確實，因此也再次呼籲民眾對於疫調應積極配合，並誠實通報。

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其中，由於埔心國中三年級學生確診，並曾參加過會考，衛生局局長葉彥伯表示，該學生5月17確診後，ct值31.73，傳染力較低，相關單位評估過後認為其傳染力應在5月13日到17日，該名學生確診後也對相關學生、考場學生與老師等都進行篩檢，40人匡列採檢均為陰性，因此以公布該名確診學生的相關足跡，若有民眾在以下日期到過確診者曾到過的地方，如身體有出現不適的症狀，應盡速通報相關單位進行採檢。

▲埔心國中三年級學生確診後，匡列40人採檢均為陰性。（圖／翻攝自王惠美臉書）



▲員林高中在最新確診足跡名單內。（圖／翻攝自彰化縣衛生局臉書）



▲彰化21日確診個案衍生圖。（圖／翻攝自王惠美臉書）