網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥怒批：非常惡劣的假訊息

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國內疫情嚴峻，假訊息及謠言也滿天飛。而中央流行疫情指揮中心召開記者會時也多次澄清並請大家一定要查證，其中，有網路直播新聞聊天室一則留言內容提及「蔡英文已經確診還沒有宣布」。對此副指揮官陳宗彥也怒批「這是一個非常惡劣的假訊息」。

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，網路直播新聞聊天室一則留言內容提及「蔡英文已經確診還沒有宣布」，其言論極端悖離事實，嚴重誤導國人，意圖造成社會混亂及國人恐慌，請民眾勿再轉傳與散布不實訊息，以免觸法遭罰。

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▲網傳「蔡總統確診還沒宣布」假消息。（圖／指揮中心提供）

指揮中心嚴正澄清，蔡總統並未感染COVID-19或其他疾病，該留言經交由警政署刑事警察局追查，發現涉案IP位址來自境外，用字遣詞多為中國大陸地區用語且為簡體字，是有心人士利用跳板網路所為，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作。

指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

陳宗彥表示，這2日假訊息傳播速度相當快，也再次呼籲全國民眾「這段時間不要讓假訊息來破壞台灣防疫的步調」，請大家多疑多查不亂傳，相關資訊有多個管道可以查證。

