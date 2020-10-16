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史上「最多大咖」合照曝！台大物理男掛牆拜：這群人拉高平均智商

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文引起討論。（圖／翻攝自PTT）

記者崔子柔／綜合報導

網友日前貼出一張集合「物理界」大咖的神照，以愛因斯坦（Albert Einstein）為中心，照片中共有29人，其中17人都得過諾貝爾獎，讓鄉民看了忍不住驚嘆「這裡的智商加起來比全地球的人還高」。

原PO 14日在PTT發文指出，他有一個台大物理系的朋友，這張照片就掛在他牆上，每天起床都會拜一下，「他說這張合照說是人類史上最難得的一張照片也不為過」。

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原PO表示，除了這張照片，好像在其他各領域都沒有出現過這麼多大咖一起合照的。

這張「神照」在1927年10月拍下，當時進行第5次「索爾維國際物理學化學研究會」，集合世界上最主要的物理學家討論當時新近表述的量子理論，共29人出席，其中就有17人獲得諾貝爾獎，居禮夫人是照片中唯一的女性。

▲▼ 。（圖／翻攝自維基百科）

▲這場會議也是索爾維會議中最著名的一次。（圖／翻攝自維基百科）

照片中人物依序為（左至右）

第三排：奧古斯特·皮卡爾德、亨里奧特、保羅·埃倫費斯特、愛德華·赫爾岑、西奧費·頓德爾、埃爾溫·薛丁格、維夏菲爾特、沃爾夫岡·包立、維爾納·海森堡、拉爾夫·福勒、萊昂·布里淵 。

第二排：彼得·德拜、馬丁·努森、威廉·勞倫斯·布拉格、亨德里克·克雷默、保羅·狄拉克、阿瑟·康普頓、路易·德布羅意、馬克斯·玻恩、尼爾斯·波耳。

第一排：歐文·朗繆耳、馬克斯·普朗克、瑪麗·居禮、亨德里克·勞侖茲、阿爾伯特·愛因斯坦、保羅·朗之萬、查爾斯·古耶、查爾斯·威耳遜、歐文·理查森

照片引起熱烈討論，不少網友看了笑說「理工學群的人看得瑟瑟發抖」、「多少學生為了這張照片裡的人熬夜」、「理工的照三餐詛咒他們」、「這張照片見證著我們高中大學的時光」。

▼鄉民湧入回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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