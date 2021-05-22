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妹子不捨街友「撿路邊口罩戴」　1舉動暖哭萬人：人美心善

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲妹子與同事暖心的舉動讓萬人感動。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者崔子柔／綜合報導

台灣本土確診案例激增，全國防疫警戒升為第三級，民眾外出須全程戴口罩，一位女子表示，她看見街友撿路邊的口罩戴，身旁同事立刻拿了一包口罩出去送他，暖心舉動引來超過1.5萬人按讚。

該女子昨（21）日在「爆料公社公開版」發文指出，一位貌似街友的阿伯坐在店門口，竟然將被丟在路邊的口罩撿起來戴，「老實說真的心很酸」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

接著一旁的同事立刻拿了一包成人口罩出去送他，「我知道他一定也很想戴口罩，只是可能經濟有限」，希望大家也能給需要的人幫助，「何況只是一個口罩」。

文章至今累積超過1.5萬人按讚，不少網友留言表示，「今晚看到你們的善舉真的很有心，防疫是全民 ，大家一起來渡過這個疫情」、「台灣最美的風景！善良的人心！心都暖了起來，真的好棒」、「這個行為不只是幫助了他，也是幫助了大家」、「口罩送愛心到國外，確無法實質的照顧台灣的這群人，悲哀阿」、「謝謝大家的善良，在疫情這麼嚴峻的時候發揮了最美的愛」、「應該多一點這樣的po文，真是看膩了一堆只會po沒戴口罩上來公審的文」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

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