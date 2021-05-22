LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　陳宗彥最新說明

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新冠肺炎本土疫情延燒，全國一致提升警戒至第三級，中央流行疫情指揮中心與各地方政府每天舉行「全國防疫會議」，盤點防疫資源，共同推動防疫措施。指揮中心副指揮官陳宗彥指出，今日議題聚焦高風險縣市防疫，將蒐集、整合中央與地方意見，詳情記者會上進一步說明。

值得一提的是，前天（20日）藝人藍心湄在其臉書PO文發「自駕車上要戴口罩嗎？」引發熱議，全國防疫會議昨（21日）決議，民眾外須全程佩戴口罩，自駕車兩人以上同車，應戴口罩，自己一人在密閉空間，沒有跟其他人接觸，可以不戴。

昨天本土確診新增312例，最多的是新北市144例（板橋區37例為最多）、其次依序為台北市127例（以萬華區60例為多）、桃園市13例、基隆市9例、台中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。

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打擊假消息也是政府防疫重要工作。陳宗彥指出，疫情發生至今，警政機關共查處多達718件，偵處183件，其中91件疑似是境外人士所散布；目前共移送535件、673人。

指揮中心指揮官陳時中也說，民眾收到任何訊息、電話，凡是要求先轉帳、結清費用的，99.99%都是詐騙集團，切勿相信。

▲中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供）