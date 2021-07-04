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靜岡土石流！交流協會謝台「鄰居的愛是堅強後盾」　網集氣盼援助

▲▼日本靜岡縣熱海市土石流。（圖／路透）

▲日本靜岡縣熱海市土石流，造成2人死亡、20人下落不明。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

日本靜岡縣熱海市於3日上午發生嚴重土石流，造成2人死亡、20人下落不明。總統蔡英文和外交部相繼在推特發文以示關懷，而日台交流協會則透過臉書轉發，來感謝台灣各界的關心。

受梅雨鋒面滯留影響帶來連日豪雨，熱海市伊豆山於3日上午10時左右發生大規模土石流。事發後，總統蔡英文和外交部紛紛在推特發文表示關懷，並表示「準備在需要時提供幫助」。

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對此，日台交流協會則在臉書轉發，寫下「感謝蔡英文總統、外交部以及台灣各界的溫馨關懷與真心慰問。」並在文末表示「來自海島鄰居的愛，是我們堅強的後盾，日本和台灣，我們繼續一起加油。」

貼文曝光後，吸引不少網友留言打氣，「祈禱日本靜岡的朋友們一切平安」、「天祐日本熱海居民，能一切平安」、「願日本當地居民平安無事」、「祈求日本平安+台灣平安，我們一起加油喔！」

同時有不少網友希望能儘早提供日本協助，「我們很擔心靜岡縣熱海地區受災的情況，若有需要協助請務必告知台灣，因為我們是一家人」、「沒有想到奧運前夕竟然發生這樣的天災，希望有台灣能幫上忙的地方」、「願日本靜岡一切平安，如有任何需要幫忙的儘管開口，台灣人民非常樂意幫忙」、「日本有需要就說一聲吧，不用客氣，加油」。

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