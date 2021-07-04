靜岡土石流！交流協會謝台「鄰居的愛是堅強後盾」　網集氣盼援助

▲日本靜岡縣熱海市土石流，造成2人死亡、20人下落不明。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

日本靜岡縣熱海市於3日上午發生嚴重土石流，造成2人死亡、20人下落不明。總統蔡英文和外交部相繼在推特發文以示關懷，而日台交流協會則透過臉書轉發，來感謝台灣各界的關心。

受梅雨鋒面滯留影響帶來連日豪雨，熱海市伊豆山於3日上午10時左右發生大規模土石流。事發後，總統蔡英文和外交部紛紛在推特發文表示關懷，並表示「準備在需要時提供幫助」。

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日本静岡県熱海地区で豪雨による土石流などの被害を受けた方々に心からお見舞いを申し上げます。日本の必要な援助を何時でも提供できるように私たちは用意しています。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) July 3, 2021

The images of mudslides caused by torrential rain in Atami, Shizuoka Prefecture, are greatly distressing to the people of Taiwan. We've conveyed our deepest condolences to the government of Japan & are ready to provide necessary assistance if requested. JWhttps://t.co/NxvZHTOnIk — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)(@MOFA_Taiwan) July 3, 2021

對此，日台交流協會則在臉書轉發，寫下「感謝蔡英文總統、外交部以及台灣各界的溫馨關懷與真心慰問。」並在文末表示「來自海島鄰居的愛，是我們堅強的後盾，日本和台灣，我們繼續一起加油。」

貼文曝光後，吸引不少網友留言打氣，「祈禱日本靜岡的朋友們一切平安」、「天祐日本熱海居民，能一切平安」、「願日本當地居民平安無事」、「祈求日本平安+台灣平安，我們一起加油喔！」

同時有不少網友希望能儘早提供日本協助，「我們很擔心靜岡縣熱海地區受災的情況，若有需要協助請務必告知台灣，因為我們是一家人」、「沒有想到奧運前夕竟然發生這樣的天災，希望有台灣能幫上忙的地方」、「願日本靜岡一切平安，如有任何需要幫忙的儘管開口，台灣人民非常樂意幫忙」、「日本有需要就說一聲吧，不用客氣，加油」。