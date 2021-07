靜岡土石流！交流協會謝台「鄰居的愛是堅強後盾」　網集氣盼援助

▲日本靜岡縣熱海市土石流,造成2人死亡、20人下落不明。(圖/路透)

實習記者高琳景/綜合報導

日本靜岡縣熱海市於3日上午發生嚴重土石流,造成2人死亡、20人下落不明。總統蔡英文和外交部相繼在推特發文以示關懷,而日台交流協會則透過臉書轉發,來感謝台灣各界的關心。

受梅雨鋒面滯留影響帶來連日豪雨,熱海市伊豆山於3日上午10時左右發生大規模土石流。事發後,總統蔡英文和外交部紛紛在推特發文表示關懷,並表示「準備在需要時提供幫助」。

The images of mudslides caused by torrential rain in Atami, Shizuoka Prefecture, are greatly distressing to the people of Taiwan. We've conveyed our deepest condolences to the government of Japan & are ready to provide necessary assistance if requested. JWhttps://t.co/NxvZHTOnIk