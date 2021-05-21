「來鄉下種西瓜」想知西瓜成長　免出門看粉專很清楚

▲大園區溪海休閒農業區西瓜田，有專人照料。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市溪海休閒農業發展協會於大園區溪海休閒農業區，舉辦「來鄉下種西瓜」活動，吸引200組、近千名親子參加。協會創會長劉健勳21日指出，連日來，種植西瓜的專業農友，替大家照料瓜田，因疫情嚴峻，籲請參加種西瓜的大小朋友，免出門，可在家利用臉書看西瓜成長情形，期疫情趕快退散，7月初左右相約來採西瓜。

▲各區的西瓜成長影片，民眾可上網關注。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）



為了讓市民能夠親身體驗農事樂趣，溪海休閒農業區推出的「來鄉下種西瓜」活動，於5月2日舉辦，報名的大小朋友以每組5人為限，費用1200元可種植5株「華寶種」西瓜苗，再加上2個DIY農遊課程，吸引近千人報名參加，此期間並有種植西瓜的專業農友用心照顧，西瓜成長期間，可前往現場澆灌，觀察西瓜成長情形。

由於，近日來，疫情嚴峻，溪海休閒農業發展協會考量到防疫安全，在西瓜的成長過程中，除了有專業農民將替大家照料西瓜，並請市民朋友可透過溪海休閒農業區的粉專，追蹤西瓜的生長情形。劉健勳說，今(21)日協會已上傳各區的西瓜成長影片到FB，民眾可上網關注。

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