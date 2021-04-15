195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了　傳交易金額近千萬

▲游否希高價賣出「在不瘋狂就等死」粉專經營權。（資料照）



記者陳豐德／綜合報導

網紅元老「在不瘋狂就等死」創辦人游否希，去年才砸百萬開工作室，帶著頻道單飛，沒想到才隔一年，他卻將195萬追蹤的「在不瘋狂就等死」粉專經營權賣出給「時雨創意媒體」，對此他也在粉專貼出聲明，稱「結束是另一個開始， 或許帶點不捨，好聚也好散，這七個字永遠留在大家心中，不管是好的或壞的 ，因為這七個字只配的起當初七個人的團隊，讓這些回憶成為神話」。

臉書粉絲專頁擁有195萬追蹤數的「在不瘋狂就等死」，是由素人組成的網路生活搞笑短片團體，團長游否希過去以手機紀錄生活短片而爆紅，後來歷經團員出走、解約等風波，於去年3月砸下百萬向所屬娛樂公司買回頻道所有權，並成立工作室，決定自己創業當老闆。

▼粉專貼出聲明表示經營權已經轉手。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死粉專）



時隔一年，「在不瘋狂就等死」臉書粉專卻於9日下午貼出一張聲明，內文為粉絲專頁經營權已移轉給「時雨創意媒體」，並表示未來將在Youtube頻道展開新的創作與風格。貼文也寫上：「我還沒放棄我自己 ，覺得生活困苦的朋友們也要像我一樣， 勇敢『一個人』堅持到底！」。據傳此筆經營權交易金額高達近千萬元，對此游否希不願正面回應。

據了解，接手經營粉專的「時雨創意媒體」，執行長謝時雨是知名臉書直播主「丟丟妹」、「楠哥哥」經紀人，同時經營超過500個粉絲專頁，謝時雨為臉書幕後操作專家，過去包括「總舖師歌手」陳隨意的12萬粉專、本土劇女星陳子玄的56萬粉專，等眾多藝人都曾被詐騙集團盜用，皆在謝時雨幫助下取回權限。

▼在不瘋狂就等死目前由時雨創意媒體接手。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死粉專）



▼游否希。（圖／翻攝自游否希IG）



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