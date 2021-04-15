　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了　傳交易金額近千萬

▲▼游否希開記者會說明事件。（圖／記者周宸亘攝）

▲游否希高價賣出「在不瘋狂就等死」粉專經營權。（資料照）

記者陳豐德／綜合報導

網紅元老「在不瘋狂就等死」創辦人游否希，去年才砸百萬開工作室，帶著頻道單飛，沒想到才隔一年，他卻將195萬追蹤的「在不瘋狂就等死」粉專經營權賣出給「時雨創意媒體」，對此他也在粉專貼出聲明，稱「結束是另一個開始， 或許帶點不捨，好聚也好散，這七個字永遠留在大家心中，不管是好的或壞的 ，因為這七個字只配的起當初七個人的團隊，讓這些回憶成為神話」。

臉書粉絲專頁擁有195萬追蹤數的「在不瘋狂就等死」，是由素人組成的網路生活搞笑短片團體，團長游否希過去以手機紀錄生活短片而爆紅，後來歷經團員出走、解約等風波，於去年3月砸下百萬向所屬娛樂公司買回頻道所有權，並成立工作室，決定自己創業當老闆。

▼粉專貼出聲明表示經營權已經轉手。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死粉專）

▲▼游否希高價賣出「在不瘋狂就等死」粉專經營權。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死粉專）

時隔一年，「在不瘋狂就等死」臉書粉專卻於9日下午貼出一張聲明，內文為粉絲專頁經營權已移轉給「時雨創意媒體」，並表示未來將在Youtube頻道展開新的創作與風格。貼文也寫上：「我還沒放棄我自己 ，覺得生活困苦的朋友們也要像我一樣， 勇敢『一個人』堅持到底！」。據傳此筆經營權交易金額高達近千萬元，對此游否希不願正面回應。

據了解，接手經營粉專的「時雨創意媒體」，執行長謝時雨是知名臉書直播主「丟丟妹」、「楠哥哥」經紀人，同時經營超過500個粉絲專頁，謝時雨為臉書幕後操作專家，過去包括「總舖師歌手」陳隨意的12萬粉專、本土劇女星陳子玄的56萬粉專，等眾多藝人都曾被詐騙集團盜用，皆在謝時雨幫助下取回權限。

▼在不瘋狂就等死目前由時雨創意媒體接手。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死粉專）

▲▼游否希高價賣出「在不瘋狂就等死」粉專經營權。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死粉專）

▼游否希。（圖／翻攝自游否希IG）

▲游否希送車去洗卻被偷開，相當生氣。（圖／翻攝自游否希IG）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
鄧福如遭爆外遇害人流產　Howhow首回應7字..訪到一半突
快訊／謝和弦、莉婭登記結婚！放閃老婆：最好生日禮物
采子媽「電話交涉何孟遠」錄音曝光！心疼逼問：被誤會怎麼辦
游否希賣了「在不瘋狂就等死」粉專！天價交易金額曝光
快訊／采子首發聲道歉！爆劈腿何孟遠認「沒處理好友情分界」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警休假變檢舉達人「遭毆滿臉血」　1個月50件遭罰連日出沒被鎖定

內褲阿北鬼祟拉車門...特斯拉哨兵系統啟動！網笑：他是在巡邏

外役監落跑8個月　爸寶躲北市松山區...謊報身分被揭穿

攔檢違規遇髒話女王...火力全開60秒4警傻眼！一查她以前更誇張

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了　傳交易金額近千萬

逢甲女賊愛美甲　服飾店闆娘PO網幫高調：她倒退嚕像螃蟹

快訊／蘇花公路「砂石車翻覆」！現場1線道封閉　預計17：00搶通

屏東男酒後大街咆哮罵路人　拒盤查推警嗆「幹XX」下場慘

消防員完勝火場...沒遭火焚右手卻長2「鴿子蛋」水泡　原因很科學

快訊／名模前夫涉吸金7億！誆「緬甸黃金礦豐」　檢調約談19人

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

警休假變檢舉達人「遭毆滿臉血」　1個月50件遭罰連日出沒被鎖定

內褲阿北鬼祟拉車門...特斯拉哨兵系統啟動！網笑：他是在巡邏

外役監落跑8個月　爸寶躲北市松山區...謊報身分被揭穿

攔檢違規遇髒話女王...火力全開60秒4警傻眼！一查她以前更誇張

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了　傳交易金額近千萬

逢甲女賊愛美甲　服飾店闆娘PO網幫高調：她倒退嚕像螃蟹

快訊／蘇花公路「砂石車翻覆」！現場1線道封閉　預計17：00搶通

屏東男酒後大街咆哮罵路人　拒盤查推警嗆「幹XX」下場慘

消防員完勝火場...沒遭火焚右手卻長2「鴿子蛋」水泡　原因很科學

快訊／名模前夫涉吸金7億！誆「緬甸黃金礦豐」　檢調約談19人

采子媽逼何孟遠擋箭救女兒　網痛罵「媽寶」：上樑不正下樑歪　

環團主張「三接外推」　政院：積極對話找出適當方案

漢來美食每股配發7元現金股利　殖利率達5.11%

讓學生共用採血針！感染科權威直呼「太離譜」　疾管署要求揪原因

警休假變檢舉達人「遭毆滿臉血」　1個月50件遭罰連日出沒被鎖定

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

粉紅超跑路徑掀論戰　白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了

車子過輕丟掉冠軍引熱議　艾伯森「登山神車」規格解密

新台幣收盤升值5.3分　收在28.382元

號召諮商師「心靈救援」！網發起線上活動　伴太魯閣家屬走過PTSD

比特犬「全副武裝」戴嘴套散步 沒牽繩貴賓靠近...嚇到再奔馬路

社會熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

少婦遭家暴離家7天接到夫電話：4月大兒子死了

桃園男留宿女高中生3天　少女求父母：不要告

即／找到了！甜美女高中生失蹤76hrs　男網友家尋獲

3娃2爸遭求償百萬　妻淚揭挨打13年

即／太魯閣影像遭裁切！檢察官曝關鍵考量

闖紅燈撞BMW！台中外送員送醫不治

快訊／新店男「頸部刀傷」倒路中　送醫搶救亡

高雄16歲甜美長髮妹失聯3天　父急尋人：女兒快回來！

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

即／高雄長髮女爆掃射！最狠平頭男落網心臟不適送醫

《F.I.R.》解散原因曝　與恩師互告結果出爐

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

更多熱門

相關新聞

土地交易數5年暴增近1倍　賴正鎰斷言「台中房價將直追新北」

土地交易數5年暴增近1倍　賴正鎰斷言「台中房價將直追新北」

根據台中市地政局資料顯示，從房地合一稅開始的2016年起，當年第1季台中市土地交易筆數僅10500筆、交易面積為83萬坪，歷經5年，今年第1季土地交易筆數達到19874筆、交易面積145.5萬坪，換句話說，5年來土地的成交面積增加75%，交易比數也成長90%。

房仲新秀三冠王筆記藏成功秘訣　時間管理這樣做最有效率

房仲新秀三冠王筆記藏成功秘訣　時間管理這樣做最有效率

快艇獲得朗多　奪冠率衝上第一

快艇獲得朗多　奪冠率衝上第一

豪客買不停　北市逾8千萬豪宅交易創5年新高

豪客買不停　北市逾8千萬豪宅交易創5年新高

戈登：我對魔術的沮喪感爆發了

戈登：我對魔術的沮喪感爆發了

關鍵字：

游否希在不瘋狂就等死時雨創意媒體謝時雨交易粉專

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

《全明星2》製作方回應了！

博恩嗆社會敗類！徐乃麟五字經大罵

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面