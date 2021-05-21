高雄跟進台中明起餐飲禁內用！　新光三越、大遠百改推「線上訂」

▲台中大遠百。（圖／記者張菱育攝）

記者鮑璿安／台北報導

本土疫情升溫，台中市政府宣布明起（22日）至6月8日全台中市餐飲業禁止提供現場飲食，高雄也跟進，一律改採外帶至28日，若業者無法配合就停業，百貨公司餐飲也在名單內。據了解，台中大遠百、高雄大遠百、MITSUI OUTLET PARK 台中港、中友百貨、新光三越台中、高雄店等都將在明日起實施暫停內用。

▲台中市宣佈明日起至6月8日全台中市餐飲業禁止提供現場飲食 。（圖／台中市政府提供）

台中市宣佈明日起至6月8日全台中市餐飲業禁止提供現場飲食，但可實名、實聯制外送、外帶。包括餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、傳統市場、商圈等，違者依法將處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。高雄也在稍早跟進，明起一律改採外帶至28日，若無法配合防疫政策改則停止營業。

據了解，台中大遠百、高雄大遠百明起暫停內用，高雄大遠百推出「美味速利便」供顧客訂餐、快速取餐；台中大遠百館內各餐廳已經與外送平台合作，並提供外帶優惠活動。MITSUI OUTLET PARK 台中港指出，除了配合既有之簡訊實聯制規定，明起設施內餐廳與美食街皆暫停內用，一律採外帶，部分餐飲店舖亦有配合外送業者服務。

針對19日台中新增5例確診者，足跡曾前往中友百貨，百貨已經閉館消毒2天，業者表示明起也將全面遵守外帶措施。新光三越台中與高雄分店皆將配合政府防疫政策，明起餐飲暫停內用，將落實實聯制，消費者可於新光三越APP的美食地圖skm eats選擇外帶或外送服務。

目前全台升為三級警戒，全台百貨是否皆同步跟進台中禁止餐飲內用？依照指揮官陳時中說法，百貨公司內需要做好人流管制，確保維持安全社交距離，館內人員均需要戴好口罩，餐飲方面則採取實聯制以及梅花座措施，若無法落實，才會建議改採外帶。