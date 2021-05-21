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台南安平區平豐路道路坑洞　水利局緊急到場處置搶修

▲台南市安平區平豐路出現路面坑洞，水利局初步判斷係為既有雨水箱涵頂板鋼筋混凝土破損，造成路面坑洞，現場並無人員及車輛受損，正進行搶修。（圖／民眾提供）

▲台南市安平區平豐路出現路面坑洞，水利局初步判斷係為既有雨水箱涵頂板鋼筋混凝土破損，造成路面坑洞，現場並無人員及車輛受損，正進行搶修。（圖／民眾提供、（下）記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區平豐路188號前21日下午出現路面坑洞，市府水利局接獲通報於下午3時51分立即抵達現場勘查，初步判斷係為既有雨水箱涵頂板鋼筋混凝土破損，造成路面坑洞，現場並無人員及車輛受損。

水利局指出，該位置雨水箱涵係安平五期重劃區開發時施作，並非近期新建箱涵。通水斷面尺寸為寬度1.8公尺×高度1.6公尺，經現場初步勘查頂版破損範圍約1.0公尺×1.5公尺，箱涵側壁情況尚屬良好，現場並無人員及車輛受損。

▲台南市安平區平豐路出現路面坑洞，水利局初步判斷係為既有雨水箱涵頂板鋼筋混凝土破損，造成路面坑洞，現場並無人員及車輛受損，正進行搶修。（圖／民眾提供、記者林悅翻攝）

水利局緊急調派搶修搶險開口合約廠商抵達現場進行搶修，於晚上6時30分前，已先行鋪設鐵板並於前後設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，以提醒用路人安全，並派遣義交人員進行夜間警示指揮交通，並於21日進場開挖修復破損範圍，並針對該段雨水箱涵前後進行內部縱走，一併修復破損頂版。

水利局表示，該處雨水下水道箱涵，並非近期新建設施，因施作近3、40年，年代久遠，加上位於海水感潮段，受海水鹽分及潮汐日夜沖刷腐蝕，造成局部混凝土劣化、鋼筋裸露鏽蝕，影響箱涵結構穩定性。水利局將一併檢視該段箱涵前後情況，打除破損部位重新修復。也提醒民眾，箱涵施工期間道路減縮，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。

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