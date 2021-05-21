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遊客熱情造訪影響植物棲地　台南水道博物館羅漢松群趁封館期間大保養

▲台南山上花園水道博物館趁著休館進行園區內植栽維護，尤其是珍貴老樹羅漢松群生長的土壤，因過度人為踩踏而嚴重硬化，也把握這段黃金期「休養生息」，恢復元氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館趁著休館進行園區內植栽維護，尤其是珍貴老樹羅漢松群生長的土壤，因過度人為踩踏而嚴重硬化，也把握這段黃金期「休養生息」，恢復元氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防止疫情惡化，台南市各古蹟、觀光景點採取閉館措施，暫時歇業至5月28日，山上花園水道博物館趁著這段時間進行園區內植栽維護，尤其是珍貴老樹羅漢松群生長的土壤，因過度人為踩踏而嚴重硬化，也把握這段黃金期「休養生息」，恢復元氣。

水道博物館快濾筒室前的36棵羅漢松，是台灣最大的平地羅漢松群，在日治時期規劃水道興建工程時引進種植，至今樹齡皆有百年以上，各個身價不凡；其中，位於B館旁的羅漢松爺爺，經植物專家研判，可能是台灣平地最大的羅漢松；整群羅漢松至少有上億的市價，是園區內的珍寶。

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▲台南山上花園水道博物館趁著休館進行園區內植栽維護，尤其是珍貴老樹羅漢松群生長的土壤，因過度人為踩踏而嚴重硬化，也把握這段黃金期「休養生息」，恢復元氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而水道博物館因園內各處環境優美，自從2019年10月開園以來便成為台南市最夯的旅遊景點，帶動山線旅遊熱潮，短短1年半便突破100萬入園人次大關。但熱絡的人潮也對環境造成一定的影響，在大量遊客來往踩踏下，原有的漂亮草皮嚴重退化，土表裸露，也使土壤硬化，羅漢松根系發展受阻，植株日漸衰弱。有鑑於此，館方於4月初已計畫性地進行維護，將羅漢松群生長範圍以籬笆圍住，防止遊客再度踩踏，以自然方式恢復地力。

文化局表示，雖然因為疫情封館，對園區而言是一個打擊，但是另一方面園區內的環境、生態也得到了休養，這段時間對於不管是工作人員，還是自然環境，都是能重整狀態，休養生息的黃金期。

館方指出，今年上半年就面臨缺水問題，對博物館大片綠地養護造成影響，但在「以不干擾為原則」下，讓自然生態系統自行進行調節，同時稍微施以適度、高效率的澆灌措施，園區內的環境養護已經開始看到成效，原本土壤堅硬如磚，連在土上鑽洞都要出動專業機具的羅漢松區域，才經過一個月的時間，便又發現許多蚯蚓出沒鬆土的證據！趁著閉館休養，等到重新開園時，相信綠草如茵的繁茂景象指日可待。

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