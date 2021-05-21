新北5染男驚爆台南足跡！同記豆花、焜羊肉　衛生局：踩雷快篩檢

記者林悅／台南報導

新北市新店區67歲男子5月16日發病，18日確診感染新冠肺炎，為案2336，造成高市5人染疫，高雄市生局疫調發現他在14日白天曾到台南市安平同記豆花及中西區府前路一段的焜羊肉用餐，台南市政府20日晚上獲報，立即派員前往清潔消毒，衛生局長許以霖呼籲在該時段有到這兩間店的民眾踴躍出面篩檢。

▲新店案2336男，曾到台南市安平同記豆花及中西區府前路一段的焜羊肉用餐，衛生局長許以霖呼籲在該時段有到這2家店的民眾，踴躍出面篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲說，案2336當事人原本未將足跡告知新北市衛生局，20日晚上台南市政府一知道此事，即立即派員去清消，由於當時店家還未做實聯制，所以難以匡列相關接觸者，市府呼籲該時段有去這2家店內消費的民眾，請主動接受篩檢。

台南市衛生局長許以霖指出，該名確診的新店男子一開始未說出這段足跡，20日晚上得知這項消息後，向當事人及新北市衛生局確認，隨即由環保局人員到場清消。

許以霖表示，該名男子案2336，5月14日上午11時到12時曾到安平區安北路的同記豆花，下午12時30分到2時到中西區府前路一段的焜羊肉用餐，呼籲在該時段曾到這2家店的民眾去篩檢站篩檢，並做14天自主健康管理。

經疫調，案2336曾去萬華區茶館，5月14日下午3時搭高鐵南下133車次抵達高雄，再到鄧師傅大順店停留1.5小時，之後入住寒軒飯店，晚上到左營串門子海鮮串鮮用餐；隔天到高雄三民區民生市場，並到台南同記豆花、焜羊肉用餐。

黃偉哲強調，20晚上一得知，馬上做疫調，疫調一出來，馬上做清消，這個部分沒有時間差，而且台南跟新北的防疫單位，都有密切的聯繫，而且沒有時間差，因為原先當事人沒有把這一段足跡告訴新北市政府的衛生局，然後台南市把這個足跡補起來，也謝謝媒體朋友們提供的線索，所以讓防疫沒有破口，讓清消能更即時。

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