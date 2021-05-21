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防疫期間溫暖不間斷　台南社會局與實物銀行溪南分行持續關懷弱勢

▲台南市長黃偉哲率市府團隊臉書直播，向台南鄉親報告防疫旅館量能、公共工程防疫、勞工防疫權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠踴躍捐贈，讓愛心資源能輸送到需要的弱勢民眾手中。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心宣布全全國進入3級疫情防疫警戒，台南市長黃偉哲提出「三大三啟動」措施，全面防堵疫情，黃偉哲十分關心弱勢民眾，尤其因疫情影響，許多產業也深受衝擊，指示防疫期間弱勢關懷更不能間斷，社會局設置4處實物愛心銀行持續提供物資與服務，使每一個弱勢家庭都能獲得妥善的照顧服務。

社會局指出，目前因應疫情並配合中央疫情指揮中心防疫措施，愛心實物銀行於開店及關店時皆會進行消毒，入內人員皆須配合量體溫、手部消毒且全程配戴口罩，並採人流管制與實名制。

台南市實物愛心銀行溪南分行開辦已１年多，目前由社會局委託台南市ihope愛希望全人關懷協會承辦，2021年每月平均服務約210戶，至4月底累計服務戶次為837戶、累計人次為2090人，其中每月至少服務100位母親或婦女朋友，包含經濟困難且支持系統薄弱的單親媽媽，她們獨力擔負照顧家庭的責任，常常面對照護子女和家庭經濟的雙重壓力，即使已精疲力盡或有病痛，仍靠著堅強的毅力養育子女長大，令人感佩。

接受溪南分行服務的張姓單親媽媽表示，自己須獨自扶養5名子女，其中1名子女領有身障證明，還須照顧90多歲的老父親，為了方便照顧及接送在學子女，也僅能以家庭代工賺取微薄收入，受到疫情影響，經濟壓力更加沉重，若無社會福利的幫忙，真的不知道如何活下去。張小姐非常感謝台南市社會局為關懷弱勢所提供的實物給付服務，而且每月來到實物愛心銀行領用物資，不僅減輕經濟重擔，也能感受到溫暖的支持與陪伴。溪南分行為了給予這些辛苦的婦女朋友們支持打氣，特別於5月期間贈送代表愛與關懷的紅色康乃馨表達關懷和祝福。

黃偉哲市長施政以照顧弱勢為優先，社會局積極擴展實物愛心銀行實體店面，先後成立佳里分行、溪南分行、溪北分行及永康分行等實體店面，2021年更採與民間單位合作之模式持續加倍擴點，讓實物愛心銀行提供的服務更加提升可近性和便利性。實物銀行不僅提供物資及福利諮詢服務，也成為類似張小姐處境的單親媽媽們重要的情感支持系統，讓這些家庭支持薄弱且經濟弱勢的婦女朋友感受到社會的關懷與溫暖。

黃偉哲市長期盼透過公私協力發揮台南市社會福利傳愛精神，在疫情升溫的情形之下，弱勢民眾更需要協助，市長呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠踴躍捐贈，讓愛心資源能輸送到需要的弱勢民眾手中。如有捐贈意願者或有需求者歡迎聯繫實物愛心銀行溪南分行06-2221119或台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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