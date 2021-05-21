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沒網路遠距上學怎麼辦？五大電信13萬組上網門號免費送總整理

特約記者洪聖壹／綜合報導

因應教育部「停課不停學」政策，國內五家電信公司除了宣布免費贊助偏鄉學童門號之外，稍早陸續宣布再加碼，中華電3萬門號，遠傳、台灣大各 3.5 萬門，亞太電共 1.2 萬門，台灣之星加碼之後也提升到 1.2 萬門，全台總計 13 萬組門號，免費由教育部統籌提供全國經濟弱勢學生於停課期間申請使用，協助學生居家學習。

▲苗栗縣偏鄉小學因網路不通，無法進行線上教學，加上在家無人照顧，因此家長還是希望可以繼續到校上課。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣偏鄉小學因網路不通，無法進行線上教學，加上在家無人照顧，因此家長還是希望可以繼續到校上課。（圖／記者黃孟珍翻攝）

業者也提供多項優惠方案，在全國停課期間，讓學生家長可以向各業者門市申辦，各大門市消息整理如下：

中華電

針對經濟弱勢學生，免費贊助 3 萬門中華電信如意卡，可使用天數為 15 天。另外推出停課不停學優惠方案，月繳 299 元，最短租用 1 個月，前 3 個月月租費 299 元上網吃到飽，自 3 個月期滿後，專案內容恢復為原 4G 方案，每月數據流量 1.7GB 到量後，調降行動上網速率至最高 128Kbps。

遠傳

遠傳已贊助 10,000 門 15 日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢學童，用於疫情期間遠距學習需求，稍早宣布，加碼再贊助 25,000 門 45 日上網吃到飽易付卡，累計贊助 35,000 門上網吃到飽易付卡，並將協助配送至教育部所指定之全台各縣市教育局等共24個地點；此外，遠傳長期合作的PaGamO平台，亦統籌相關線上學習課程，安排各項學科任務給停課的學生，遠傳也共同提供數位素養及數位科技的跨領域學習內容，讓小朋友在停學期間免費使用及學習。

針對一般學童，有需要的家長亦可至全台遠傳直營門市申辦「遠傳易付親子體驗方案」，只要綁定家長的月租門號，子女即可免費體驗三個月每月輕速上網吃到飽 （1GB量到降速1mbps）及網內通話300分鐘免費；遠傳也推出「易付防疫上網包」，免綁約、免月租，可隨時儲值，只要1,199元即享連續2個月無限飆網、國內通話費100元，以及30天網內通話費2,000元，全台遠傳直營與加盟門市皆可辦理。

台灣大哥大

台灣大哥大配合教育部除第一階段提供10,000個15天免費吃到飽門號外，稍早宣布將再免費提供25,000張45天上網吃到飽4G預付卡，前後總計捐出35,000門，供教育部統籌分配予經濟弱勢學生。此外，長期推動數位學習的台灣大哥大基金會，於2019年所啟動的「數位苗圃」計畫，因應此波疫情，自5月24日起，將1萬名原有每人每月6GB的免費上網流量，至6月底前全面升級為吃到飽，已申請者也適用，未來將視疫情狀況隨時調整網路流量，滿足偏鄉弱勢學生線上學習的需求。

台灣之星 

台灣之星因應國內疫情持續升溫，稍早宣布再加碼、總計提供 12,000 個 45 日免費 4G 上網吃到飽門號，由教育部統籌分配。

此外，台灣之星也提供無限量的「免費上網一個月」防疫專案，全力支援防疫期間全台民眾的行動網路需求，無論學生或家長、新朋友或老客戶，只要過去一年沒有申請過，皆可至台灣之星全台實體及網路門市進行申請，可享4G+5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外+市話贈送10分鐘。

亞太電信

亞太電信繼去年贊助2000門4G門號，稍早宣布加碼贊助1萬門45天4G不限速上網吃到飽預付卡，由教育部統籌分配。

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