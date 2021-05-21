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朝陽妹道歉被出征！同校生緊抓「2關鍵」不留情狂噴：被罵剛好

▲朝陽科大今天緊急消毒。（圖／市府提供）

▲朝陽科大。（圖／市府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不起》，一名自稱案2514的女網友在得知自己確診後，立刻發文致歉，表示她真的不該到處跑。然而，該文曝光後，多數網友卻不留情面的抨擊，直言即便沒有確診，防疫期間也應該「戴好口罩」、「不要群聚唱歌」。

自稱案2514的朝陽妹19日於Dcard的朝陽科大板上發文道歉，表示自己有錯在先，所以「你們覺得道歉不夠，你們可以罵我！」不論是夜唱或去中友百貨等，她都不該到處跑，因此得知確診後，她便趕緊在IG上發限時動態，希望能將傷害降到最低，而後她也在貼文留言處盡力回應網友提問。

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朝陽妹在確診前，曾與同學們去KTV唱歌，20人之中已有3人確診。對此，台中市府已緊急對朝陽科大學生進行快篩，而21日上午也傳出有學生出現發燒、咳嗽之症狀，有大批救護車開入校園內。

▲▼朝陽科大傳確診。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲朝陽妹被網友罵翻。（圖／記者游瓊華翻攝）

朝陽科大證實，昨日到今天已有多次救護車進出校園及校外宿舍，「只要學生有出現零星症狀不舒服就送醫，並非確診」，據悉，夜唱團的接觸學生多半已經送防疫旅館隔離中，送醫的學生非夜唱團成員。

隨著疫情逐漸擴大，針對朝陽妹的道歉，多數網友都不領情，認為沒戴口罩和到處跑就是難以原諒，「這種時候還到處趴趴走，又不戴口罩，很多人都為了防疫不敢出去玩，結果這位是在哈囉」、「疫情都那麼嚴重了，是誰給她勇氣除了去上課還去KTV的」、「這種時候還跑去玩，真的不怕欸」、「不要愛亂跑又不戴口罩會造成這麼多人不便嗎」、「疫情嚴重還去唱歌不是白目嗎」、「夜唱這點該罵吧？確診案例持續增加還沒有危機意識」、「警覺性不夠，害了這麼多人，被罵真的是剛好」。

不過，也有些網友認為，「1.2週前出去玩不戴口罩絕對不是少數，現在罵她也沒用，這位已經算是很勇敢的吧」、「繼續罵下去根本沒意義，只會讓確診者更不敢公布自己足跡」、「拜託給點同理心好嗎！沒有人希望自己染疫，當事者也是在自己不知情的情況下才會去那些共同場所的，現在誠實說出來後還被講得這麼難聽」、「亂跑的人一堆又不是只有她，只是剛好是她中鏢而已」、「她也是被傳染的人，還找不到感染源」、「沒有人想確診，大家留點口德吧」。

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

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