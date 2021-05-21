吃避孕藥「也可打AZ疫苗」！指揮中心祭新指引

▲專家諮詢小組決議取消「吃避孕藥不能打AZ疫苗」的接種禁忌。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

因應AZ疫苗可能有極低風險造成血栓，指揮中心原將避孕藥與荷爾蒙治療列為接種禁忌症，但近期各國研究並未發現兩者關聯，經專家諮詢小組討論，決議取消此接種禁忌。

牛津大學與阿斯特捷利康（AZ）藥廠研發的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，自3月22日起開放接種，但先前曾引發血栓疑慮，調查顯示，可能與女性服用避孕藥或接受荷爾蒙治療有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，最初因應AZ疫苗接種後發生血栓事件，專家認為應以較嚴謹看待，因此建議正在服用避孕藥或荷爾蒙治療的族群應暫緩接種。

莊人祥表示，近期因各國研究並未發現服用避孕藥或接受荷爾蒙治療與疫苗接種後的血栓風險相關，經過專家諮詢小組討論後，決議取消這項接種禁忌，意即正在服用避孕藥或荷爾蒙治療的女性，經醫師評估也可接種。

「這禁忌症本來就是人為加上去的。」台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民表示，由於傳統的血栓確實和荷爾蒙有關，因此國外傳出接種疫苗血栓事件之初，醫界為求謹慎，才建議接種疫苗者應避免使用荷爾蒙藥物，降低風險，但如今已有愈來愈多國家證實，疫苗造成的血栓應非傳統血栓，可能和自體免疫等因素相關，是不同的機轉，指揮中心可能基於此原理，刪除相關禁忌症。

不過，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，儘管因人種關係，台灣民眾較不易出現血栓副作用，但為了避免影響年輕婦女的健康，臨床上仍會建議服用避孕藥或荷爾蒙治療的女性，最好停藥28天再接種。