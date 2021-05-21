中華郵政再爆2員工確診！中山投遞股「郵差」疑中鏢

▲中華郵政又有人確診。（圖／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政日前爆出3名人員確診，今日傳出又有2人確診、1人疑似確診，包括台北金南郵局窗口人員、信義投遞股外包人員、中山投遞股外勤人員，其中兩名投遞股人員為母女，且中山投遞股外勤人員平時負責送信件，與民眾接觸多，目前都尚未確認三人的感染源，不過均疑似與萬華有關。

中華郵政截至昨日已有3人確診，包括總公司內勤、台北快捷股、郵件處理中心同仁。今日又傳出新的確診案例，據了解，台北郵局報告指出，信義投遞股接獲新北市疫調人員通報，該股半日制外包人員確診，為60多歲女性，快篩結果為陽性反應，核酸結果等待中，本人及同居家屬均應居家隔離，並要求該股有與其接觸人員先做自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名確診者最近上班日為5月12日，當日上午7時量測體溫正常，不過10時該員反應喉嚨痛，且自述5月3日曾至萬華區找朋友，故立即請她返家進行自主健康管理，至今未上班，她19日因喉嚨痛症狀未好轉，故當日自行至三重聯合醫院看診並做檢測。

▲中華郵政信義投遞股確診者的女兒也在郵局服務，平時業務為投遞信件，明日將進行快篩，確認是否也染疫。（圖／記者李毓康攝）

另外該名信義投遞股確診者的女兒，為中山投遞股外勤人員，平時業務為送信，與民眾接觸機會大，因屬於居家隔離對象，也一併通報，不過該員目前身體無不適現象，已要求其明日自行前往採檢。

另外台北金南郵局有有一人快篩陽性，正在等待二篩結果，疑似曾有萬華移動軌跡。正密切查證中。