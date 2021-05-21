有確診者搭過都不講！台鐵「防疫漏洞百出」　接觸者也得出勤

▲新冠疫情升溫，實聯制全面上路，高鐵台鐵旅客在刷票進站時，都要掃QR Code填寫基本資料後才能進站。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

花蓮衛生局通報一名確診者昨日曾搭乘台鐵278次太魯閣號，路線自七堵至花蓮，且曾換過一次座位。台鐵產業工會指出，台鐵局內一線同仁都是看新聞才知道有人確診，且相關人員都只能自主健康管理，仍要出勤，而該部列車「返回原車班」消毒，還是透過基層爭取得來，質疑台鐵防疫力道不足。

花蓮衛生局昨晚通知台鐵，一名確診旅客搭乘太魯閣號278次自七堵至花蓮，昨日上午9時40分自七堵上車、11時30分於花蓮站下車，且該名旅客在搭車期間曾換過座位，位置包括8車10號、4車10號。

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台鐵局表示，所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒，該列車已完成全車消毒，相關人員會要求作好自主健康管理。

產工指出，對於有確診者搭過台鐵的消息，局內第一線同仁都是經由新聞得知，且台鐵原本僅有做車廂及休息站消毒，返回原車班的消毒是後來爭取的。至於人員是否被匡列，過去的經驗皆是自主健康管理，仍要出勤，或是員工請自己的假，因此也造成人心惶惶。

▲台鐵工會憂心，民眾對於實聯制不熟悉，可能造成接觸風險更高。（圖／記者湯興漢攝）

產工表示，希望能爭取第一線接觸旅客者優先公費施打疫苗，同時對於接觸確診者後的各級因應措施要儘速佈達，目前官網仍停留在一二級，質疑台鐵防疫力度不足。

昨日台鐵實聯制全面上線，不過因為旅客不熟悉，反而是增加接觸的風險。另因為車長仍要尋車確認無座位者不能乘車，與乘客減少接觸效果較有限。

另外，產工也表示，台鐵局無法限制旅客自己換位，鼓勵大家留在原座位比較好追蹤。實聯制只能紀錄乘車時間，除了旅客要自己紀錄搭乘的車次外，希望公布疫調時能不只公布搭車時間，也要有車次、座位等比較明確。