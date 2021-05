美衛生部長與陳時中視訊　支持台灣獲取疫苗及重返WHA

▲美國衛生部長貝塞拉(Xavier Becerra)與台灣衛福部部長陳時中舉行視訊會議。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國在台協會(AIT)21日發文證實,美國衛生部長貝塞拉(Xavier Becerra)與台灣衛福部部長陳時中舉行視訊會議。

對此,美國衛生部全球事務辦公室也發文表示,「很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題」,美方支持台灣獲取疫苗,肯定台灣對衛生安全的諸多貢獻,「並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。#讓台灣幫忙(#LetTaiwanHelp)」

Great meeting with Minister Chen from Taiwan to discuss the ongoing pandemic & global health issues. The U.S. supports Taiwan’s ability to access vaccines, its contributions to health security, & its return to observership at the #WHA #LetTaiwanHelp pic.twitter.com/xC4cPoFSZm