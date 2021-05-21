抽菸、開車脫口罩遭檢舉1207件全罰？　新北衛生局公布標準

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜18日宣布，外出不戴口罩「看到就開罰」，對於實際裁量上，民眾仍有諸多不解之處，例如喝水、抽菸等，必須得拿下口罩，且抽菸僅能在室外，此外，開車時是否能將口罩拿下？衛生局20日說明，若是抽菸等同明知故犯，就會開罰。根據警察局統計，外出沒戴口罩檢舉案件截至昨晚已累計1207件。





▲開車，抽菸。（示意圖／達志影像）



由於各縣市不同調，中央今將統一宣布。新北市衛生局表示，目前做法為，車內一人可不戴口罩，但戶外抽菸、長時間拿下口罩喝飲料、吃東西則會罰，主要考量當事人是否為「故意」及「非必要」行為。

新北市衛生局說明，自小客車若僅1人屬私領域空間，可不戴口罩，但若車上不只1人，仍會建議戴起口罩，將以規勸為主，不會實際開罰；戶外抽菸因屬明知故犯，因此會進行開罰。

針對室外拿下口罩喝水、飲食，衛生局則說，民眾如果真的口渴、天氣太熱，喝完馬上戴上口罩，不會開罰，以情理法為原則，但若長時間拿下，邊走邊喝或邊吃東西邊聊天等，屬於故意為之，將進行開罰，主要考量當事人是否為故意及非必要行為，視情況調整。

衛生局指出，目前未收到車內沒戴口罩、戶外抽菸、拿下口罩喝水等情況取締開罰案件，仍多以戶外行人及公共場所明顯未戴口罩案例為主，確切裁罰標準將等中央今統一公布。

110受理民眾報案未戴口罩件數統計：

15日-111

16日-120

17日-140

18日-366

19日-470