　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抽菸、開車脫口罩遭檢舉1207件全罰？　新北衛生局公布標準

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜18日宣布，外出不戴口罩「看到就開罰」，對於實際裁量上，民眾仍有諸多不解之處，例如喝水、抽菸等，必須得拿下口罩，且抽菸僅能在室外，此外，開車時是否能將口罩拿下？衛生局20日說明，若是抽菸等同明知故犯，就會開罰。根據警察局統計，外出沒戴口罩檢舉案件截至昨晚已累計1207件。

▲開車抽菸。（示意圖／達志影像）

▲開車，抽菸。（示意圖／達志影像）

由於各縣市不同調，中央今將統一宣布。新北市衛生局表示，目前做法為，車內一人可不戴口罩，但戶外抽菸、長時間拿下口罩喝飲料、吃東西則會罰，主要考量當事人是否為「故意」及「非必要」行為。

新北市衛生局說明，自小客車若僅1人屬私領域空間，可不戴口罩，但若車上不只1人，仍會建議戴起口罩，將以規勸為主，不會實際開罰；戶外抽菸因屬明知故犯，因此會進行開罰。

針對室外拿下口罩喝水、飲食，衛生局則說，民眾如果真的口渴、天氣太熱，喝完馬上戴上口罩，不會開罰，以情理法為原則，但若長時間拿下，邊走邊喝或邊吃東西邊聊天等，屬於故意為之，將進行開罰，主要考量當事人是否為故意及非必要行為，視情況調整。

衛生局指出，目前未收到車內沒戴口罩、戶外抽菸、拿下口罩喝水等情況取締開罰案件，仍多以戶外行人及公共場所明顯未戴口罩案例為主，確切裁罰標準將等中央今統一公布。

110受理民眾報案未戴口罩件數統計：
15日-111
16日-120
17日-140
18日-366
19日-470

ET快訊
朝陽K歌群狂燒！　又有學生送醫「多輛救護車進入校園」
快訊／家住萬華　民進黨立委羅致政助理確診
「退休醫召集令」釣出炎亞綸台大醫父親！她76歲爸也上陣
跑車12小時「車上戴口罩」　司機怒：不用吃喝？指揮中心給答案
開車沒戴口罩要罰！　指揮中心拍板全國標準：最高罰1.5萬
LIVE／開車不戴口罩要罰？　指揮中心定調說明
獨／中華郵政再3員工確診！「投遞郵差」中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／家住萬華！　民進黨立委羅致政助理確診

抽菸、開車脫口罩遭檢舉1207件全罰？　新北衛生局公布標準

疫情蔓延！北市社福大樓淪陷爆社工確診　社會局急匡列32人篩檢

快訊／新北逾600處公園遊具設施、涼亭即日起全面封閉

防疫優先！戶籍登記逾期不裁罰　內政部：三級警戒後再辦理

已連6天本土確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

染疫女大生陪玩朝陽女？再去逛寶雅、喝麻古　衛生局回應了

開車不戴口罩就罰？疾管署稱「離開家門=外出」　北高市府回應了

柯文哲PO北市「專責運輸車隊」噴汗照　7.4萬人讚爆：向英雄致敬

本土疫情驟升後首度有「中共戰機」擾台　還一度飛越海峽中線末端

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

買早餐未戴口罩！店員好心提醒 男戴上沒蓋鼻罵：沒戴？你白痴？

快訊／家住萬華！　民進黨立委羅致政助理確診

抽菸、開車脫口罩遭檢舉1207件全罰？　新北衛生局公布標準

疫情蔓延！北市社福大樓淪陷爆社工確診　社會局急匡列32人篩檢

快訊／新北逾600處公園遊具設施、涼亭即日起全面封閉

防疫優先！戶籍登記逾期不裁罰　內政部：三級警戒後再辦理

已連6天本土確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

染疫女大生陪玩朝陽女？再去逛寶雅、喝麻古　衛生局回應了

開車不戴口罩就罰？疾管署稱「離開家門=外出」　北高市府回應了

柯文哲PO北市「專責運輸車隊」噴汗照　7.4萬人讚爆：向英雄致敬

本土疫情驟升後首度有「中共戰機」擾台　還一度飛越海峽中線末端

朝陽K歌群狂燒！又有學生送醫「多輛救護車進入校園」　師生急快篩

懶人包／彰化葡萄家族群聚 　10月大女嬰被歌唱班爺奶輪流抱中鏢

效期內主成份含量「趨近下限」！　類固醇注射液1.1萬支限期回收

超市食材被掃空！桃園女收媽媽2大箱「後盾」　拆開羨煞2千人

義大利新星如廁暫停卻沒上恐被罰款　嚇得喊「我再也不敢了」

浩角翔起「只示範一次，讓他們不煩我」搞定停課兒女

全台疫情大爆發　還有人亂傳疫情假訊息　南警速辦速查安民心

首間Google實體商店今夏紐約登場！線上下單可到店取貨

老闆自主關店！理由竟是「疫情升溫+新垣結衣結婚」雙重打擊崩潰了

北市刑大小隊長快篩陽性！33警員工友居家檢疫　改分班制上班

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

政治熱門新聞

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

女大生陪玩朝陽女？衛生局回應了

疫情蔓延　北市社福大樓淪陷爆社工確診

開車不戴口罩就罰？疾管署稱「離開家門=外出」　北高市府回應了

「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

遠距體育課！老師跑步學生跟著做

快訊／新北公園遊具設施、涼亭即日起全面封閉

北市成立專責運輸車隊　網：向英雄致敬

柯文哲：公佈足跡意義不大

外出摘口罩抽菸、開車全開罰？ 新北衛生局回應了

18小時內湧928人報名　柯發出醫護召集令

抽菸、開車脫口罩遭檢舉1207件全罰？　新北衛生局公布標準

專家估下周這2天是關鍵　確診人數沒降就「圍堵失敗」

更多熱門

相關新聞

抽菸、開車能拿口罩？　新北定調「2標準」開罰

抽菸、開車能拿口罩？　新北定調「2標準」開罰

全國進入三級警戒，只要外出一律配戴口罩，不過如今針對開車是否要戴口罩、戶外抽菸等行為是否需要？各縣市目前看法不一，中央今天將統一定調。對此新北衛生局表示，車內只有1人可不戴口罩，但戶外抽菸、長時間拿下口罩喝飲料、吃東西則會開罰。開罰的重點在於「當事人的行為是否為『故意』、『非必要』」。

司機12hrs戴罩不吃喝　外送員：我更慘

司機12hrs戴罩不吃喝　外送員：我更慘

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

許維恩甜曬求婚後「第一張夫妻照」

許維恩甜曬求婚後「第一張夫妻照」

王家梁驚喜求婚！《全明星》周予天激動哭：真男人

王家梁驚喜求婚！《全明星》周予天激動哭：真男人

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

開車沒戴口罩最高罰1.5萬　莊人祥回應了

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

新北確診足跡現「驚人巧合」！

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／不是假訊息！開車未戴口罩罰1.5萬

熊貓每單加給最低剩10元！外送員罷工停滿車庫

華為員工遭爆騙砲10人　回嗆：哪個男的不髒？

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

工人脫口罩抽菸被罰　照片掀論戰

萬華人怨遭霸凌：確診不是我們的錯

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面