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NCC官員引發玉山森林大火　坦承還原事發經過

▲南投八通關杜鵑營地附近森林火災 。（圖／山友提供）

▲南投八通關杜鵑營地附近森林火災 。（圖／山友提供，下同）

文／中央社記者蘇思云台北20日電

玉山國家公園八通關杜鵑營地附近16日發生森林火災，外傳起火原因是NCC專委喬建中登山時不慎引起；喬建中坦言，自己當時不小心弄翻爐火，有打電話跟消防局報案，下山就做筆錄，沒有逃逸一事。

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近今年5月16日清晨發生森林火災，今天搶救進入第5天，火勢仍在延燒，截至今天上午，延燒面積已達52公頃。登山社團在網路上流傳，引起火災是NCC專委喬建中。

國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中晚間接受中央社記者電訪時證實此事，他還原當時情形，自己是登山5人團隊的領隊，上個週末去爬山，大概15日晚上6點多到營地，隔天因為一早要出發，16日凌晨2時多弄早餐，不小心弄翻瓦斯爐火。

喬建中指出，當地森林地表不只是松針，松針下面經年累月的土都變成有可燃性，當時自己曾試圖踩熄，後來發現火從別的地方冒出來，又再繼續弄熄，凌晨4時發現火勢不減，知道不是自己能控制的，就打給消防局報案。

喬建中表示，消防局當時馬上請他傳照片、報位置，依序打給警察局、林務局，各單位都有聯繫，但因為山裡不是每個地方都收得到訊號，一行人到八通關時，就跟保七總隊有聯絡，對方詢問何時下山、從哪裡出來，團隊下山大概下午3時多，就跟著保七人員去做刑事偵查筆錄。

喬建中表示，他自己有打電話跟相關機關通報，事發經過都有通聯紀錄，強調並沒有媒體報導所謂逃逸一事。

 
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