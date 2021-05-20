開車沒戴口罩罰1.5萬！各縣市不同調　指揮中心明防疫會議拍板

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

全國升至三級警戒，外出須佩戴口罩，但在自己車內未戴口罩，算違規嗎？有不少網友在臉書上表示，自駕未戴口罩還是被開罰，因此致電1999市民專線確認，得到的答案是「只要離開家門就是外出」，但由於各縣市執行標準不一，指揮中心發言人莊人祥表示，預計明天在全國防疫會議上討論，屆時由陳宗彥副指揮官公布結果。

目前臉書各大社團都有網友分享自己和親友被開罰的案例，其中一位男網友就在臉書社團「新竹爆料公社」指出，「早上妹妹的同事在別的縣市開車，車內沒戴口罩被開了一張單，我很擔心，所以打電話到1999確認，真的會被罰，因為算是外出！」

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對此，《ETtoday新聞雲》致電查證。北市府回應，車上應該算是室內，若關窗未戴口罩，目前北市警方以勸導為主，但如果開窗又沒戴口罩，經上前勸導不聽就會開罰。不過，各縣市執行標準不同，建議民眾即便自駕還是全程佩戴口罩，以免被開罰。

高雄市衛生局證實，只要離開室內空間，在戶外不論是騎車、開車，都要戴口罩。至於是否罰到1.5萬元？衛生局回應，依據傳染病防治法，未佩戴口罩且經勸導不聽者，處新台幣3000元到1.5萬元罰鍰，但罰款金額視情節輕重，再由當地主管機關裁罰。

至於開車到底該不該戴口罩？沒戴口罩到底要不要罰？莊人祥晚間受訪時表示，「我自己一個人在車上是不會戴」，但如果有其他同車乘客的就通通要戴，但詳細規定還有待明日上午全國防疫會議討論。