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社會 社會焦點 保障人權

台中6旬阿北「口罩拉到下巴」　不甩市府規勸挨罰3千

▲▼台中市政府規勸一名60多歲男子戴口罩無效，開罰3千元。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府規勸一名60多歲男子戴口罩無效，開罰3千元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒升至三級，民眾外出時應全程戴口罩。台中市政府經濟發展局20日動員95人兵分多路稽查，發現大多數民眾都是口罩沒戴好，開出34張勸導單，其中一名60多歲的男子雖有戴口罩，但口罩拉到下巴，即使經發局和警方出言規勸仍然態度不佳拒絕配合，最後開出3千元罰單。

▲▼台中市政府規勸一名60多歲男子戴口罩無效，開罰3千元。（圖／台中市政府提供）

經發局上午協同警方到一中商圈、建國市場、第二市場等場所稽查民眾戴口罩情形，在一中商圈發現有6人未戴好口罩，經口頭勸導後都立即依規戴上，除了一中商圈外，還有42處公有零售市場，總計口頭勸導63件、開出勸導單34件、告發1件，並依法裁罰3000元。

「保護自己也保護他人！」經發局長張峯源表示，稽查作為先以勸導為主，未來若發現有違規情事，將依《傳染病防治法》直接開立裁處單，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，呼籲民眾外出一定要戴口罩，勿因一時疏忽，忘了共同防疫的重要。

經發局說明，市府將不定期至商圈、各公有零售市場及大型民有市場稽查民眾戴口罩情形，如違反公告且拒絕改善者，將按次處罰，請業者、市民務必配合政府的防疫作為，在防疫關鍵時刻整合全民力量，共同防堵新冠肺炎疫情。

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