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快訊／開車未戴口罩「罰1.5萬」？　高雄衛生局回應了

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄苓雅分局員警開出13張舉發單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

網路瘋傳「開車未戴口罩要罰1.5萬」，造成網友熱議，經過詢問高雄市衛生局，他們表示因為全台已經進入三級警戒，所以「外出就得要戴口罩」，換言之只要離開室內空間，在戶外不論是騎車、開車，都是要戴口罩，但是否會罰到1.5萬，依據傳染病防治法，強制戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，罰款3000到1.5萬元，罰款金額是視情節輕重，再由當地主管機關裁罰。

網路瘋狂轉傳訊息，指高雄市有一位民眾在街上開車時，看到前面一名汽車駕駛在車內沒戴口罩就舉發，還讓他打電話到1999詢問，接電話的人卻回說：「因為全台進入三級防疫，開車也是要戴口罩」，消息一出讓大家議論紛紛，《ETtoday新聞雲記者》求證訊息當中開出罰單的單位新興分局五福二路派出所，所長表示訊息當中的照片是「假的」，遭移花接木。

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記者另再詢問高雄市衛生局「開車是否要戴口罩」，答案是「沒有戴口罩的確會被開罰，因為三級警戒，外出時請全程配戴口罩」，違者將依法舉法，衛生局簡任技正潘炤穎表示，「防疫從嚴！現在疫情嚴峻，戴口罩是個人防疫的最後一道防線，相關違規事件的舉發，從速從嚴」。

潘炤穎近一步解釋，社交距離才是重點，無論騎機車或開車，重點是維持社交距離！因為車內是屬於密閉空間，無法得知同車乘客是否有感染，所以防疫從嚴，才需要戴口罩，而騎機車時，停等紅綠燈時，旁邊其它機車騎士無法保持安全距離，所以同樣也是要戴口罩，不過開車跟騎車不一樣，騎車是執法者能夠「目測所及」，但是汽車玻璃往往貼有隔熱紙，有時顏色深，會不容易看清楚駕駛是否戴口罩，所以至於該怎麼執法、認定，又是另一個問題。

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