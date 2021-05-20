梅雨鋒面接近！明午後雷陣雨又廣又劇烈　下周還有2波雨會更明顯

▲明鋒面接近，午後雷陣雨發展明顯，中部以北不排除有局部大雨機會。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

終於又要下雨了！氣象局指出，未來一周天氣主要取決於梅雨鋒面靠近台灣程度，明後2天鋒面有稍接近台灣北部海面，午後雷陣雨區擴大，中部以北不排除有局部大雨。另外，下周二、三鋒面又將進一步南壓至北台灣，下周五、六也還有一波，模式預報降雨訊號還會更多。

氣象預報員陳伊秀表示，明天鋒面徘徊在東海及台灣北部海面，有稍微接近，午後熱對流發展會很明顯、劇烈，除了各地山區外，中部以北午後也不排除有局部大雨發生機率。

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▲氣象局定量降水預報。（圖／中央氣象局）

另外，東半部、大台北東側及宜蘭近山區平地也要留意午後雷陣雨發生；周六清晨，中南部沿海受到海陸風輻合作用，也會有局部短暫陣雨發生。

周日、下周一鋒面又會移動往北，屆時水氣少、降雨零星，午後雨區僅侷限在山區局部，以及北部、東北部近山區 ，平地降雨機會低。

下周二、三鋒面又會南壓，目前預報將南壓到北台灣，屆時降雨範圍廣，北台灣降雨比較全面，有短暫陣雨或雷雨機率，花東也有局部降雨，中南部除了山區之外，平地也有機會出現午後雷陣雨，預計影響程度會比明後兩天的鋒面更加明顯。

▲下周還有2波鋒面降雨，預計雨會下更多、更廣。（圖／記者黃克翔攝）

下周四鋒面遠離，不過，隨即在下周五、六又有另外一道鋒面南下。氣象局表示，目前模式預報這一波的降雨訊號比較多、比較明顯，但因為是預報後期，不確定性比較大，將持續觀察。

至於氣溫方面，大致上都是高溫炎熱天氣，西半部普遍高溫33-35度，東半部31-33度。局部地區有36度、甚至38度極端高溫發生機率，氣象局會持續發布高溫資訊提醒。

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