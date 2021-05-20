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下單7天等不到貨慘被棄單　PChome 24h購物遭諷「出不了貨」

疫情訂單爆量，PChome 24h購物出貨慢被網友罵翻（圖／翻攝自PChome 24h購物）

▲電商平台因疫情爆單，陸續調整到貨規則，商品暫時不適用24小時到貨。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情大爆發，全台都列入三級警戒，而雙北市在15日宣布升級為三級警戒當天，各大賣場立即出現物資搶購潮，也有不少人轉往線上採買，造成網購爆單，PChome 24h購物卻被不少網友罵翻，陸續反應訂單等了7天還在處理中，打客服電話也無回應，抱怨問「24小時到貨神話是不是破滅了」，有人更以「24天內保證送到」來嘲諷。

疫情急遽升溫，民眾急忙搶購防疫及民生用品等物資，電商平台也出現部分商品賣到缺貨情形，貨量突然激增，現在也影響了後續到貨時間，不只momo購物網倉儲啟動應變機制，Yahoo奇摩購物中心也將不承諾24小時到貨時效，PChome 24h購物同樣視情況進行滾動式調整工作模式，隨時動態調撥出貨運能，官網公告更指出目前為訂單繁盛期，即刻起不適用24小時到貨規則。

疫情訂單爆量，PChome 24h購物出貨慢被網友罵翻（圖／翻攝自PChome 24h購物）

▲疫情讓訂單爆量，PChome 24h購物在官網公告隨時動態調撥出貨運能。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

疫情造成訂單大爆量，等待到貨時間比預期還要久，讓網友在ptt發文詢問「有沒有PChome24H出不了貨的八卦？」，結果釣出一票人爆氣留言，「我12號訂超商取貨，17號才到貨」、「13號訂的口罩到現在都還沒到了」、「我12號中午訂的還沒出貨，那時還沒不保證24hr送達」，另有人購買24小時到貨商品，5/12早上下訂，5/17上午才把東西送到。

PChome 24h購物臉書專頁小編貼文呼籲大家一起落實防疫，底下留言也湧入消費者表達不滿，像是5/12下訂後，等了一週，結果收到訊息通知「訂單因部分商品損壞或遺失無法出貨」，最後直接被棄單；同樣也有人等一個禮拜，遲遲沒收到貨，打客服電話、線上留言都沒得到任何回應，怒批「這次下單體驗了『240小時』購物」，直言「同樣的東西我跟MOMO訂，人家也塞但兩天就到貨，朋友的UDN頂多三天 ... 你們真的讓人不敢再買。」

疫情訂單爆量，PChome 24h購物出貨慢被網友罵翻（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友在PChome 24h購物下單，有人等了7天遲遲等不到貨，打客服電話或線上留言也沒回應。（上圖／翻攝自PTT、下圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉絲團）

疫情訂單爆量，PChome 24h購物出貨慢被網友罵翻（圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉絲團）

對此，PChome 24h購物回應表示，因應防疫規格升級，網家啟動同仁分流、居家辦公政策，針對消費者反映相關需求，已由客服人員全力協調處理，目前客服將於短時間內暫停電話服務，如有訂單相關問題，可善用顧客中心問問題功能留言，客服會積極於1至2個工作天內提供完整答覆。另也提到，如倉庫於撿貨時，發現該訂單原庫存為缺件或受損，且已確認無法出貨時，為保障消費者的權益，該品項將進行退訂程序，自動辦理退貨，訂單內其他有庫存的品項則正常出貨。

至於何時可以恢復「正常出貨」，PChome 24h購物解釋，「為確保員工安全，規範『各庫不跨區支援』，以降低人員接觸感染風險，因此站上訂單不適用24小時到貨規則，亦於消費者下單頁面顯示相關提醒文字，由於此波疫情來的快速且多變，且為即時因應政府政策，網家已啟動各項應變措施，期待社會狀態逐漸穩定將陸續恢復正常出貨，希望大家能以理性和同理心，理解在非常時期仍堅守崗位為大家服務的各行業人員。」

同樣在這波疫情期間湧入大批訂單的東森購物網，物流配送卻是不受影響，並且提供24小時電話及網路訂購服務，下單後預計3個工作天出貨，部分商品有24小時快送，物流一切正常配送，也會加強消毒防疫。其他像是博客來、遠傳friDay購物也仍維持正常供貨出貨。

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