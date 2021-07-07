一表掌握各行業「微解封」分數！專家揭精準防疫2要素：絕不贊成普篩

▲專家認為，不同場域有須準備不一樣的防疫措施及評估。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／台北報導

7/12降級或微解封的呼聲高，不過指揮中心強調，仍須訂定相關指引及視疫情現況決定。公衛專家指出，以科學理由確實可達成降級條件，但不同場域要有不一樣的風險評估及防疫措施準備；在執行精準防疫上，也要區分是否可做好NPI（非藥物介入措施）與口罩維持，以決定實施檢測。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今（7）日在新冠肺炎防疫科學線上直播再次說明，有關7/12降級可能性，科學理由的確是符合，不過對於各行業的措施指引仍要做足準備。他指出，可藉由「風險評估+防疫措施準備(NPI)」協助評估。

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陳秀熙表示，台灣場域大部分的傳播風險評估分數屬於2分以下，只要NPI可做到50%以上，場域就符合可降級標準，即便是在中低風險約3-4分，提高NPI，且配合精準檢測也可以把疫情控制做好。

對此，台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳進一步解釋，風險評估指的就是「群聚傳播風險高低」包括評估活動地點是否有社區流行風險，就算低度風險，仍須考慮參加者可能是從外地前往，或是參加族群若有65歲以上長者、慢性病等，也有可能增加風險。

▲集會活動防疫評估表。（圖／翻攝自新冠肺炎防疫科學線上直播Youtube，點圖可放大）

辦理形式同樣須納入考量，嚴明芳指出，社交距離、室內或戶外、限制參加者不跨區等，在群聚傳播風險上會有不同高低差異。

至於預防措施部分，嚴明芳說，主要是以主辦單位、團體是否了解規劃活動場地的疫情狀況、當地法令掌握、活動中有人發生症狀是否有配套措施，以進行後續隔離、檢測、匡列，甚至是運送疑似染疫者至醫療單位等交通上的應變；另外，地方衛生單位控管、活動辦理工作人員對防疫認知的教育訓練、防疫物資準備等也必須納進考量。

嚴明芳舉5種場域為例，如：KTV開設，預估為30人參加，但受場地及設備限制，無法改成線上或戶外，且室內社交距離也有侷限，因此傳播風險分數評為5分（中高），防疫措施方面，有通風、對於法令與疾病也有一定程度了解，因此評比54分「防疫準備足夠可加強」；展覽若50人參加，傳播風險評估屬於中低、防疫措施57分。

生活類的靜態場館，電影院如果以50人參加為限，傳播風險約為中低3分、防疫措施59分；至於可在戶外進行的運動賽事，設定有100人參與，傳播風險3分、措施60分；演唱會也控制在100人參加，因為可改成戶外，可加上難以限制參與人不得跨區的條件，所以傳播風險分數3分、措施61分。嚴明芳指出，以上述方式做出綜合評估，風險越高則越不適合該類活動辦理。

陳秀熙指出，在精準防疫上還要區分NPI跟口罩可否維持來實施檢測，假設是無法進行的場域，如：市場等，如何進行員工檢測及消費者檢測部分，是未來要思考的方向。但他也強調，絕不贊成在口罩及社交距離皆可落實情況下，對一般社區民眾進行普篩，仍必須用精準場域，創造降級及微解封的安心場域。