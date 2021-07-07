沒讓肺炎母插管！醫罵「怎殘忍放棄」　她見媽「躺懷裡往生」：我是對的

▲DNR（不施行心肺復甦術）近日引發高度討論。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

張上淳日前一句「2成放棄急救其實救得回來」，此話一出在網路上引起討論。ICU醫師陳志金批評這段話對家屬、醫護都是打擊，他也分享了另一段小故事，有子女因為沒讓染疫住院的年邁母親插管，被醫生指責「怎麼可以殘忍放棄？」但子女看到媽媽躺在懷裡離開的那瞬間，「我知道我做的決定是對的。」

張上淳5日在記者會上表示，約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有相當比例「其實救得回來」，這番話引發醫界高度討論。Icu醫生陳志金認為這句話，這對家屬和醫護來說都是一種傷害。

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陳志金昨天也在粉專分享一則故事。他妻子有位朋友的年邁母親因為肺炎住進了加護病房，而朋友和弟弟為了遵照母親的意願，就沒讓母親插管，但某位ICU醫師查房時看到病患沒有插管，就和姐弟倆說，「你們怎麼可以那麼殘忍？就這樣放棄？」聽了醫師一番話後，姐弟倆也再度問媽媽，不過媽媽仍然維持原本不插管的決定。

▲陳志金提及，朋友雖然遵循媽媽意願沒幫她插管，但在媽媽過世後內心卻十分糾結。（示意圖／記者林世文攝）



不過最後朋友的母親仍不幸離世，朋友難過表示，「媽媽是在的我懷裡往生的。我知道我做的決定是對的，是媽媽希望我幫她做的決定。」而朋友內心的天人交戰卻不斷糾結，「但是，午夜夢迴的時候，每當我想起醫師的那句話，我就會忍不住淚水，不斷的在想，我是不是太殘忍了？我是不是不應該放棄？如果當初我不顧媽媽的反對，讓她插管，我現在是不是還能看到媽媽？可是，我又很怕，媽媽會受苦，拔不了管，然後就一直躺在床上，我知道她一定不希望這樣沒有尊嚴的活著。可是，醫師的那一句話，就一直深深的刻在我的心上，經常就會冒出來！每一次出現的時候，我心裡就很痛！又開始懷疑自己當初的決定，是不是做錯了？我到現在都還記得他說這句話的樣子。」

陳志金指出，肺炎是個有機會治好的疾病，但也有可能發生病患插管後拔不了管，必須依賴呼吸器維生的狀況，病患家屬面對這種抉擇的確非常困難，而醫師能做的就是好好和病人、家屬討論，「即使醫師自己覺得應該要插管，也要充分的向病人和家屬分析利弊，再尊重病人和家屬的決定。」

陳志金表示，「專業的ICU醫師，不會把自己單方面認為是「對」的治療，就一定要病人、家屬接受，更不會說出「家屬為什麼要放棄病人」這些會造成家屬一輩子內疚自責的話。」他也強調，醫師的一句話可以撫慰病人、家屬的心靈，但同時也可能造成病人、家屬一輩子走不出的悲痛內疚、自責。