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搶在美俄峰會前！習近平視訊普丁談核能合作：中俄相互堅定支持

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲習近平和普丁。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美俄關係日益緊張之際，俄羅斯總統普丁和美國總統拜登6月可能舉行峰會。不過，中國國家主席習近平19日在北京以視訊方式與普丁一同見證雙方的田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。習近平強調，中俄相互堅定支持，密切有效協作。普丁也表示，俄中關係處於歷史最好時期和最高水平，兩國合作領域日益寬廣。

據《央視新聞》報導，習近平表示，能源合作一直是兩國務實合作中分量最重、成果最多、範圍最廣的領域，核能是其戰略性優先合作方向。19日開工的四台核電機組是兩國核能合作又一重大成果。

習近平指出，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年。他與普丁商定，將在更高水平、更廣領域、更深層次推進雙邊關係向前發展，面對世紀疫情疊加百年變局，中俄相互堅定支持，密切有效協作，詮釋了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的深刻內涵。

習近平並提出三點希望，包含堅持安全第一，樹立全球核能合作典範；堅持創新驅動，深化核能科技合作內涵；堅持戰略協作，推動全球能源治理體系協調發展。

普丁則表示，俄中關係處於歷史最好時期和最高水平，兩國合作領域日益寬廣，和平利用核能合作是俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分。

據悉，田灣核電站和徐大堡核電站是雙方的一項核能合作項目。當天，中俄雙方有關部門和地方負責人、工程建設者代表通過視訊連線分別在江蘇省連雲港市田灣核電站分會場、遼寧省葫蘆島市徐大堡核電站分會場，莫斯科政府大樓分會場、羅斯托夫州原子能機械製造廠分會場參加儀式。兩國企業負責人分別向兩國元首匯報項目進展情況。

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