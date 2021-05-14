慧眼看天下／拜登抗中打民主牌 陸嗆有政治目的？



新聞節目中心／綜合報導

由英、德、美三國發起的新疆人權問題視訊會議在5月12日舉行，吸引18個國家與人權組織的參與，中國大陸的代表也沒有缺席，面對英、德、美三國代表的輪番砲轟，中國大陸對新疆人權議題的反擊顯得略居下風，同一天，在澳洲智庫公布的最新報告以及美國國務院公布的2020年國際宗教自由報告雙重夾擊下，這場指控中國大陸對新疆進行「種族滅絕罪」的風暴會不會越演越烈？對未來會造成什麼樣的影響？《慧眼看天下》第147集，就邀請到資深外交官介文汲以及台灣智庫執行委員賴怡忠，與主持人黃寶慧一起分析，這場由西方國家點名的『民主和專制之戰』，隨著美中角力的再升級，會有什麼樣的發展？



民主VS專制 全球進入意識型態對立？

美國國務卿布林肯5月7號警告聯合國安理會說，國際秩序正處於嚴重危險之中，並譴責世界各地不斷上升的民族主義和鎮壓，含蓄的批評了俄羅斯和中國大陸，他的發言再次緊扣美國總統拜登的論調，美中競爭是「21世紀民主與專制的較量」，而本週在法國東部大城史特拉斯堡舉行，為期一年的歐洲未來論壇，在開幕活動上，法國總統馬克宏發表開幕演說時，也譴責威權政體假效率之名，正在挑戰歐洲民主，這場由西方國家點名的「民主和專制之戰」，已經從放話階段，進入聯合國辯論賽。

資深外交官介文汲表示，這場由美中發起的體制之爭世界都在看，拜登上台後，為了匯聚抗中的力量，積極跟有著共同價值的歐洲國家修補關係，當然中國大陸也挾著雄厚的財力，擁有一票自己的夥伴，從兩大陣營的態勢來看，頗有冷戰時期意識型態對立的味道，但是在全球化的世界裡，意識型態的對立是否還能讓美中兩大強國得到自己想要的優勢，恐怕還值得觀察。



制霸世界? 掌握經濟? 美中的算盤不一樣!

每隔四年，在美國總統大選之後，美國的情報部門都會發布一份有關世界狀況的報告，提供對未來二十年的預測，這一次的報告對未來的世界設想了五種可能性，其中一個標題為“失控的世界”，是假設由北京主導的“混亂”國際新秩序，關於這個推論，台灣智庫執行委員賴怡忠認為無須過度解讀，畢竟這只是一份前景推論，不是算命書，可是對於中國大陸攪亂國際秩序這件事，賴怡忠提出一個觀察，他提到一個時間點是在2006年，潘基文擔任聯合國祕書長的時候，中國大陸就開始佈局人事，掌握許多在聯合國具有功能性組織的人事主導權，因為有系統的掌握了聯合國重要組織，使得中國大陸在聯合國裡成為非常有力量、同時也獲得許多支持的一個國家，這是非常值得令人憂心的一件事，因為中國大陸正在企圖改變很多的價值觀。

從美國國務卿布林肯的呼籲、美國情報部門的前景推論、近期俄羅斯跟中國大陸在外交事務上的種種舉措，介文汲認為這是美中俄三個大國對未來展現的憂慮。目前三大國都各自擁有致命的核子武器，各自也都在克制不朝戰爭的方向發展，但是如果意識型態的對立不斷被激化，未來的國際秩序就令人擔憂了。

▼完整節目內容，將會於05月15日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》



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