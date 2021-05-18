中俄聯合！　習近平、普丁將共同見證中俄核能合作開工儀式

▲習近平和普丁。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

當前國際局勢頗有歐美對抗中俄的氛圍，大陸外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於5月19日在北京通過視訊連線，與俄羅斯總統普丁共同見證兩國核能合作項目開工儀式。

此前，有外媒報導，今年G7外長會的主題是應對「中國和俄羅斯的挑戰」，但環球時報發表透過社評稱，「結夥對抗中俄將是美西方噩夢之旅」。

該社評指出，這幾個月看到美國新的執政團隊在說一套做一套，他們為煽動美國社會和西方世界對中國的敵視不遺餘力，他們在新疆、香港等問題上組織圍攻中國比川普政府有過之而無不及。他們在更加系統性地分裂世界，構建戰略對抗，他們只是在方法上做了調整，試圖循序漸進。華盛頓這是戰略玩火，他們休想取得成功。

文章又指，他們必須看到，即使只把中俄兩國的力量加在一起，也要比當年蘇聯—東歐集團強大得多，中俄的經濟科技實力以及軍事實力不僅規模巨大，而且對全球有更廣泛的牽動性。如果有誰通過一意孤行迫使中俄聯合起來與其殊死搏鬥，那一定是它的噩夢。

評論強調，中國和俄羅斯在戰略上都很克制，我們致力於維護以聯合國憲章為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，中俄都與個別周邊國家存在歷史遺留的很具體糾紛，兩國都保持了克制；美國和西方如果想鼓動個別國家與中俄對抗，那是在害相關國家，中俄在耐心地解決問題，希望不要有哪個國家或者某支政治力量受華盛頓蠱惑，朝著中俄以卵擊石。

最後，文章直言，華盛頓在不斷鼓動盟友聯合起來對付中俄，而中俄並未採取類似盟友式的聯動，這是北京和莫斯科的善意，但西方越強化他們針對中俄對抗性的盟友關係，越會進一步促使中俄聯手應對，這是政治力學的基本法則。中俄戰略聯手當然首先致力於反對美國霸權，同時也請其他個別力量別因為攀上美國而得意忘形，不要自己挑釁往上湊，避免有一天成為中俄「殺一儆百」的目標。