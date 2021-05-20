全台5縣市開設「社區篩檢站」　陳時中公布增設2大條件

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，過去10天已累積1577人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官今（20）日公布快篩站選址條件，分別當地確診案例多，確診者足跡重複較高的區域。全台有5縣市開設社區篩檢站，但只有新北、台北與彰化使用快篩。

指揮官陳時中表示，設立快篩有2個，一為當地個案數經過疫調較高，另一個為運用資訊系統，來看確診個案在一定時間內，出沒時間在哪裡是最頻繁的，也訂定快篩站設置標準與指引，把這個點能布得更全、更完備。

醫療應變組副組長羅一鈞說，全台開設快篩站分別為台北萬華周圍5處，新北4處，桃園要預計要設立4個據點，明天會先開2個據點再逐步擴大。另外，彰化因為有婚宴與唱歌班，衛生局已在鄉鎮、市區有設立不少篩檢點，同時也設立行動採檢站，也有使用快篩試劑。

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羅一鈞說，快篩雖然比較方便，但在確診陽性機率高的地區使用，才比較不會有偽陽性的機會，像萬華陽性率10%，就只有2%會驗出偽陽性，宜蘭陽性率僅有1%，偽陽性機率可以高達7成。

羅一鈞表示，雖然偽陽性可以靠後續PCR排除，但也會耗用醫療資源。呼籲高風險族群、場域篩檢時，才要特別用快篩，對於社區居民無症狀只是想要來晏晏看，可能會有很多為陽性產生，各縣市要依據自己狀況做評估。

陳時中提到，台北快篩陽性率從高點10％逐漸下降，昨天已降到4.6%，每天篩檢數目都穩定在1000~1200人。新北市也有板橋、土城、永和與樂生4個篩檢站，篩檢數目略少，篩檢陽性率也從5.5%下降到2.9%，其中板橋站陽性率較高。新北幅員遼闊，指揮中心也建議可在熱區多設篩檢站，減少可能接觸者或有症狀者移動距離，降低風險。