【看新聞學英文】外媒報導出現Sexy Tea　網驚：原來「阿公店」這樣翻

《彭博》專欄討論到台灣的群聚情況，提到萬華茶藝館（俗稱阿公店），翻譯成英文竟成了「Sexy Tea」（直譯為性感茶）。

圖文／鏡週刊

全球防疫模範國家在最近一個月以來先後淪陷，新加坡、越南、台灣皆爆發大規模武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）群聚感染的情況。《彭博》駐台專欄文章作者高燦鳴（Tim Culpan）就撰文分析，寫到台灣近期疫情爆發的原因，指出對病毒的自滿以及退休人員叛逆戳破了台灣抗疫成功的泡泡。

該文內容指出，台灣在疫情開始15個月後，抗疫成功的泡泡破滅了，一週內確診數上升40%，且還會繼續上升，迫使當局實施了前所未有的限制措施，而其中一些感染可以追溯到從海外歸國的飛行員，有名機師從美國回台後第6天就可上酒吧，結果後來竟被篩檢驗出陽性反應，而病毒就此開始向外擴散。

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作者指出，接下來的一週內，每天的病例報告讓大家以為疫情已經獲得控制，沒想到接下來才開始爆發，因為病毒已經傳播到國際獅子會的當地分會，一名60多歲的前會長遭到確診，作者直言，「該案例被當地媒體稱呼為『獅子王』」，而追蹤他的足跡發現他曾到過台北市萬華區的茶藝館，「這些場所通常是年齡較長的男人和女人提供私密服務的地方，被稱為『阿公店』（Sexy Tea）。」疫情指揮官陳時中表示，在這裡很難維持社交距離。

該作者即以〈阿公店、獅子王，和台灣失去的無邪〉（Sexy Tea, the Lion King and Taiwan's Lost Innocence）做為這篇文章的標題。而台灣網友看了卻把重點放在阿公店的英文翻譯，直呼原來阿公店就是「性感茶」，讓他們開了眼界，笑說這翻譯相當直白生動，有人開玩笑表示「還以為是Grandfather Store」。

該篇專欄文章指出，台灣的疫情就此開始迅速爆發，當局在追查病毒源頭時也祭出了嚴格的管制措施，發布三級警報、關閉酒吧、體育館、電影院，室內聚會限制5人以內、室外10人以內，且外籍人士在沒有許可的情況下禁止入境。

作者表示，台灣一直以來成功防堵疫情，但良好的表現帶來自滿的情緒，讓人民對於接種疫苗興趣不高；此外，老年人通常被認為比較沒有健康意識，也經常不遵守規範。雖然現在政府已經下令，若沒有依規定配戴口罩將開罰，但他覺得可能只是象徵性的命令，因為當地警察連禁菸令都很少在執行。然而這點作者大概沒有料想到，全台各地近日發生多起因未戴口罩而被開罰的案例，各地首長放話將嚴格實施，新北市單日取締更高達203件。

台灣疫情目前進入最嚴峻的時刻，民眾也改變了自己原本的生活步調，上週末起大家相當聽話的待在家中，讓街道宛如空城一般，而疫苗的需求也因此激增，作者表示，「如果機師可以不要酒吧跑攤，而老人家可以好好遵守規定，台灣或許可以擊敗這個病毒。」



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