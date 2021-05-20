513、517停電真相！　打死沒人相信的「1個故障3個剛好」

▲5月13日，因興達電廠跳機，全台失電，交通大打結。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高溫、少雨、新冠肺炎升溫導致民眾在家工作，2021年的環境與社會生活變遷，是台電供電的新挑戰。5月13日、17日兩日突如其來停電，造成民眾生活不便；缺電疑慮瀰漫、核四商轉呼籲再起，直攻8月兩起與能源相關的公投案。能源轉型，究竟出了什麼問題，轉型之路，能否順利？​

2021年5月13日下午3時5分，正值防疫指揮中心直播近日升溫的新冠肺炎記者會，線上十萬人盯看進度，轉播訊號突然消失；不多時，全島部分道路因號誌失靈，交通大打結；新北市、桃園、高雄等地也爆發多起民眾電梯受困事件、楠梓科技產業園區多家工廠囿於停電，也受到程度不一的影響。根據台電發布的數字，這一天自15時開始執行緊急分區輪流供電，影響約400萬戶，直至晚間20時才恢復供電。​​

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豈料電力平穩才沒幾天，17日，興達電廠故障再度跳機，而電量因高溫持續飆升，台電勉力維持供電到傍晚，最終還是被迫分區供電，有66萬戶民眾受影響。​

▲513停電事故嚴重衝擊民生，台電為此將付出約5億電費補償。

​回顧過往，2017年也曾發生815大停電。時值政府宣告非核家園、面對能源轉型之際，卻遇上大潭發電廠天然氣供應管線因巨路國際公司更換卡片不當，造成意外停止運作，當時大潭發電廠6部機組全部跳停，引發「缺電」質疑。這起事故，影響了2018年的「以核養綠」公投案。​​

今年短短一週內，兩次大停電。夏季高溫未到，供電危機頻傳，台電董事長楊偉甫為此請辭、經濟部長王美花第一時間率領團隊道歉，但眾怒難平；國民黨立法院黨團再度以缺電之名，於14日要求全面檢討能源政策，為8月的核四商轉公投再掀波瀾。​

兩次事故，為何發生？台電發言人張廷抒說明，513大停電，源於人為疏失：台電一名工作人員進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障。匯流排是乘載電力輸配的關鍵設備。發電機組發電後，電力會傳輸到匯流排經變壓，再分配至電力配送線路。匯流排故障時，為避免接地故障產生的高熱波及發電機組造成更大的危險，會自動開啟保護設施，自動斷電、發電機組也會自動跳機。4部機組共影響約220萬瓩電力、占尖峰負載6%

至於17日的事件，張廷抒指出，當天下午2時9分的尖峰負載達到3,744.3萬瓩，「比預期多了64萬瓩、打破歷史5月用電紀錄，供電高峰比往年提早到來；入夜後至晚間19時30分，負載仍接近3,500萬瓩。如果歲修機組歸隊，供電是可運作的，可惜沒有，才會用電吃緊。」​

▲興達電廠一週內兩次跳機，為能源轉型投下變數。

然查看台電備轉容量率紀錄，10％以上屬台電現所定義的綠燈，代表系統供電餘裕充足。兩次停電當天，都是綠燈。513停電或可歸責人為疏失、為維護系統的不得已手段，然17日確實供電不足，讓民眾對台電的「綠燈」產生不信任感，甚至直指「綠燈」造假，認為這兩起大停電坐實了「台灣就是缺電」。​​

「綠燈」是否造假？台灣到底有無「缺電」？得從上述幾次大停電的原因著手分析。​

​513大停電，與2017年815大停電原因雷同——早期規劃、設計電力系統的概念，是讓發電、輸電與配電3大架構各司其職且相互聯繫，石油等初級能源經發電機轉換為電力能源，經電力變壓器提升電壓，以高壓輸電線傳輸電能，之後還得降壓，才能由配電系統輸送電能到用戶端。為此，必須建置大型集中式電廠、高壓鐵塔以及輸電線路。但這樣的發電系統，在傳輸過程會大量耗損能源，也易因其中一個環節出錯，導致嚴重停電事故。​

然513停電原因不僅於此。​

▲2020年815大停電時正逢政府宣布能源轉型之際，引發非核家園會缺電疑慮。

「匯流排是很安全的設計，就算故障，也不會讓整個變電所停掉。」台電電力調度處長吳進忠強調，事故當天，路竹路北超高壓變電所僅停了一半，「只是停的部分剛好連結到鄰近的興達電廠，才導致電源大量喪失。」​

「不可能避免（電廠）故障，避免意外發生的分區供電，則視狀況而定，端看瞬間失電時電源是否充裕。」吳進忠指出，電源是否充裕，除有無足夠電廠提供發電量，更牽涉備用電源「反應夠不夠快。」目前全台電廠發電量高於實際用電量，「因此13日的停電，是供電效能不夠快所導致。」​

張廷抒說，13日跳脫的火力機組中包含燃煤機組，燃組從升載到併聯需要較長時間，加上事故發生時間正值下午，太陽光電發電量因日落逐漸減少，又值水情不佳影響水力發電，為避免影響民生用水，導致抽蓄水力也無法全力即時救援供電。​

過往，水力發電是最佳救援投手，但極端氣候下，「水力將變成未來評估供電安全的變數。」吳進忠坦言，過往電廠開發從未考慮氣候變遷，「打死都沒人相信，50年來會有水位低成這樣的情況發生。」然而，水情從去年底就不佳，為何還是計入備轉容量？張廷抒解釋，「機組只要沒歲修、沒故障就可計入。這是調度規則；況且水情不佳不代表不能發電，只是餘裕問題。」​



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