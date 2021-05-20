不只北捷！傳捷運局也有員工確診　「整棟大樓消毒」11人居家辦公

▲台北捷運公司傳出有2人確診，現在又爆出同棟大樓的捷運局也有員工確診。（示意圖，非當事人／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料，台北捷運有2名同仁確診，然而台北捷運公司僅低調回應，確診案件得由中央流行疫情指揮中心或台北市政府公布。外傳同一棟大樓的台北捷運局也有人員確診，捷運工程局副局長王偉也只透露，要由中央才能公布，目前大樓已於18日完成清消。

有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，有家人在北捷上班，已得知2單位各自有1名同仁確診，可是北捷卻沒有告知有同仁確診，是相關單位的人認識確診者，才知道此狀況，日前已有化學兵前往消毒。對此，北捷僅表示，疫情確診人數及情況，由疫情指揮中心公布為準。

此外，同一棟的捷運辦公大樓也傳出台北市政府捷運工程局有員工確診。對此，捷運工程局副局長王偉20日中午接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，確診人數和情況，應由中央流行疫情指揮中心做公布，目前整棟大樓已於18日完成消毒，從B5停車場到15樓都有做清消。

王偉指出，除了消毒之外，捷運局17日同時啟動居家辦公機制，目前共有11人居家辦公，三分之二留在大樓，不過是採分流辦公作業，空間不會太擁擠，並以不影響業務推動為目標，調查各個員工在家的電腦設備夠不夠、操作機能等，若沒有筆電的話，不排除直接把桌機直接搬回去。