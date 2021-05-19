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社會 社會焦點 保障人權

奪命影像曝！酒駕撞對向路樹　苗栗20歲騎士噴飛送醫不治

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市1名邱姓男子（20歲），19日凌晨5時許騎車行經苗140線道路時，突然偏離車道直接撞上對向路樹，當場彈飛數公尺遠，警消到達時已無生命跡象，經送醫後還是宣告不治；經警方抽血檢查，發現酒測值超過0.3，至於詳細肇事原因，還待警方釐清中。

▲▼邱男騎車自撞對向路樹，機車零件四散，自己也倒臥血泊之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲邱姓男子騎車自撞路樹倒臥路中間，警消到達時已無生命跡象。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，19日凌晨5時許接獲民眾報案，稱在苑裡鎮苗140線約7.5公里山水米工廠附近，有車禍事故發生；救護人員隨即前往處理，到達時發現現場為1名男姓騎士一動也不動的倒臥血泊之中，失去無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，還是因傷重宣告不治。

▲▼邱男騎車自撞對向路樹，機車零件四散，自己也倒臥血泊之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼邱男騎車跨越對向車道自撞路樹，機車零件四散，自己也倒臥血泊之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼邱男騎車自撞對向路樹，機車零件四散，自己也倒臥血泊之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器後發現，邱男原本騎車在路上，不知何原因竟跨越道對向車道，完全沒有減速直接撞上路邊的路樹，接著連人帶車的彈飛到路中間，機車零件散落一地，邱男也滾了幾圈後倒地不起，一直到有民眾開車經過此處，才趕緊報案求援。

警方表示，邱男從台中住家騎車要將機車還給住在通宵的友人，怎料才過台中就發生這樣的事情，經警方抽血後酒測值約0.3毫克，初步判斷為酒駕自撞意外，至於詳細事故原因，仍須進一步調查。

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