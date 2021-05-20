旅遊泡泡1個月就走入歷史！學者曝「能國旅、出國玩」時間點

▲帛琉首發泡泡團4/1出發，然而一個半月後台灣疫情產生劇烈變化。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣過去防疫表現良好，除與帛琉建立旅遊泡泡外，越南、新加坡等國也都有意願與我國合作，然而近日本土疫情大爆發，觀光學者感嘆「旅遊泡泡已走入歷史」，他樂觀估計，國旅至少要3個月後才能逐步恢復，而我國也會與國際接軌，改推行「疫苗護照」，且預計半年後才有辦法啟動，而全球的觀光活動恐需5年後才能恢復正常。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，過去有很多國家對台灣單向開放，讓台灣人入境不需隔離，不過這兩周我國疫情爆發，其他國家政策也都已改變，帛琉旅遊泡泡結束，他感嘆「旅遊泡泡走入歷史」。

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▲學者感嘆旅遊泡泡將走入歷史。（圖／記者林敬旻攝）

黃正聰指出，未來觀光活動將會以「疫苗護照」為主流，接種疫苗後領取紙本或電子證明，目前歐美國家幾乎已三成民眾施打疫苗，也開始有群體免疫，對疫情恐懼感降低，打過疫苗者不需戴口罩、可出外旅行。

反觀台灣此部分進度落後約半年以上，可能還要再過兩季，我國接種疫苗情況才能與歐美差不多，黃正聰預估，疫苗護照約半年後有望上路，若全球要恢復到2019年的觀光規模，恐怕還需5年以上。

在國旅方面，目前疫情嚴峻，每天爆出數十、上百案例確診數的情況可能還會持續數個月以上，若國產疫苗真的在7月上市，且疫苗接種普及，預計三個月後國旅有望逐步恢復。