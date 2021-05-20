本土累積1386例！疫情趨勢曝光　蘆洲獅子王成「擴散關鍵」

▲台灣新冠疫情概況。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

全國疫情持續增溫，至今已累計突破500例的的確診個案，而指揮中心19日也宣布全國升至三級警戒。衛福部20日於行政院會報告全國疫情概況，本土感染達1386例，且自5月11日「蘆洲獅子王」案例爆出後，本土病例數就迅速成長，擴散至13縣市。

根據衛福部報告顯示，自2020疫情爆發以來截至5月19日，累積病例達2533例、死亡14例，包括境外移入1094例、死亡7例；本土感染1386例、死亡7例；敦睦專案36例；航空器感染2例；不明感染1例；調查中14例。

報告指出，自5月11日爆出確診的2例本土個案，羅東遊藝場員工（案1202）、蘆洲獅子王（案1203），一週已達1386例本土病例，上週全國通報陽性率達2.2%，日後的病例數也迅速成長，疫情快速擴散至13縣市。

確診案例數據顯示，以女性（56%）、40歲以上（81%）為多，此波疫情年齡較之前本土病例為高​。此外，近期爆出的3起院內感染，相關個案計16例，其中4名為醫護人員。

本土病例統計包含，萬華區活動史相關354例​、台北茶藝館相關群聚536例​、某社團相關群聚59例、宜蘭某遊藝場群聚19​例、南部進香團18例、醫院群聚11例、調查中284例、其他群聚7例。 ​