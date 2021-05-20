新北第5處！輔大醫院社區篩檢站明啟用　現場發號碼牌日採300人

▲新北量能+1！輔大醫院社區篩檢站明啟用，現場發號碼牌日採300人。（圖／輔大醫院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情大爆發，短短10天就累積1577人確診，指揮中心也呼籲地方政府在確診數較多或足跡重複性較高的地區攝篩檢站，避免高風險族群移動增加感染。輔大醫院今（20）日表示，明起將在急診室外設立社區篩檢站，成為新北市政府第五個篩檢站。同時增加二座正壓篩檢亭，讓檢驗作業更安全順暢。

輔大醫院表示，社區社區抗原快篩及核酸檢測開放時段是上午9時到下午4時，全天預計篩檢300。每天上午8到9時發放當天號碼牌，發完為止，號碼牌上提供QR code 可先行上網填寫資料。市民分為有症狀及無症狀二線篩檢，並等候報告。

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社區篩檢站以有接觸史、活動史且有症狀的人優先，快速找出社區中可能感染的人。沒有這方面疑慮的人不需要篩檢，避免反而暴露在風險中。輔大醫院院長王水深說，輔大醫院配合政府，善盡社會責任，也請民眾配合作業，有活動史或症狀應主動告訴採檢人員。

▲輔大醫院同時增設二座正壓篩檢亭。

截至20日新北市政府已開設4處篩檢站，最早開設的板橋社區篩檢站在新北市立聯合醫院板橋院區，服務板橋、三重、蘆洲地區，每天400人。其次是十九日成立的土城篩檢站在新北市立土城醫院，服務土城、板橋、樹林地區，每天300人。

永和篩檢站在永和耕莘醫院，服務中和、永和、新店地區，每天200人。樂生篩檢站在衛福部立樂生療養院，服務新莊、三重、蘆洲地區，每天100人。板橋、土城、永和都是現場領取號碼牌，樂生採網路預約。

輔大醫院考量疫情狀況，原設自費核酸篩檢調整為只受理出國申請，須檢附機票供查證。受理時段上午8至10時，每小時開放預約10人，時段外不受理。採取網路預約制，現場不保留名額。輔大醫院病人也公費採檢，陪病人自費。