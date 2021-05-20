承擔高風險上班！他致意「這1職業」很少人討論　網讚：無名英雄

▲網友感謝醫院清潔阿姨、保全等工作人員的付出。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土案例多日以來數目皆破百，一線相關人員忙翻天，而身處在危險的工作環境中，接連有醫護也染疫，讓人相當心疼，但值得敬佩的還有其他「小螺絲」！就有網友在臉書《爆廢公社》貼文，「問問大家一個價值觀的問題，相較醫護，請問您覺得醫院的清潔阿姨，同樣值得敬佩嗎？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，醫護人員犧牲很大，精神值得敬佩，「但醫院裡除了醫護，還有許多員工，比如清潔、比如推床、比如保全、比如商店街、比如看護、比如保險業務。」他就說，在醫院上班的員工，承受的風險都很大，覺得除了醫護，其他工作人員很少被討論，「覺得細想，也有他們的心酸處。」

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貼文一出，話題馬上引發共鳴，「任何一位認真在其工作職位上努力的人，都值得我們尊敬」、「清潔人員一直是重點人物，尤其是醫療院所的，更是所有感染管制人員的寶貝」、「默默的付出，當無名英雄，當然值得尊敬」、「這種時期，在醫院工作的每個人，不管是誰都非常偉大。」

還有人指出，「醫院清潔人員一直是被遺忘的一群。醫院的清潔人員不應該外包，應該等同醫院員工對待。因為他們的清消對院內感染來說是第一線的，但通常都是最低薪資甚至於根本低薪」、「還有維持醫院設備的水電人員，都是值得尊敬的」、「還有飯店的人員，我就是裡面的房務人員，也希望大家能乖乖在家。」