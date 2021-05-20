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不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

▲抑制新冠肺炎疫情擴散，國軍化學兵協助消毒台北車站站前等交通要站。（圖／記者林敬旻攝）

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市防疫措施。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳羿妏／整理報導

國內疫情持續拉警報，本土病例已破千例！指揮中心昨（19日）宣布，全國進入「三級警戒」，此外，目前全台各級學校均全面停課，改採線上學習。對此，《ETtoaday新聞雲》為讀者整理各縣市的防疫措施。

台北市

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1.八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

2.公有場館全面閉館1個月、龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場、建國假日玉市、建國假日藝文特區5處暫停營業。

4.17日起萬華政府機構實施異地辦公、市府採居家辦公，進出皆採取實聯制。

3.禁止室內5人以上、室外10人以上集會活動。

新北市

1.八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

2.公有場館全面閉館1個月，全市校園6月8日前暫停對外開放，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。

3.禁止室內5人以上、室外10人以上集會活動。

4.內洞森林遊樂區、滿月圓森林遊樂區休園至28日。

5.市府啟動彈性上、下班分流機制，上班時間調整為早上7點到10點，下班時間為下午4點到晚上7點，鼓勵民間企業跟進。

基隆市

1.八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

2.公有場館全面閉館1個月；信義市場停業至5月23日、七堵南興市場停業至5月30日。

3.廟口夜市14日起架設人流感測系統，限制1500人，但17日起至23日止，自主暫停營業一周；基隆嶼亦暫停開放，封島1個月、大武崙沙灘、和平島公園、海興游泳池、情人湖公園、暖東峽谷、泰安瀑布，關閉至6月8日。

4.17日起到6月14日為止，採彈性分流上班，擴大彈性上班時段，上下班時間皆擴大90分鐘。另外，針對居住在北北桃的市府員工，鼓勵輪休或居家辦公。

5.全市娃娃機店停業到6月8日。

6.全市風景區也封閉至6月8日。

7.釣蝦場必須完成實名制、量測體溫及酒精消毒。

8.餐飲業者取消內用座位，一律改採外帶。

桃園市

1.八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業。

2.四大夜市（桃園、八德、中壢、龍潭）15日起暫停營業至5月28日。

3.社區大學及樂齡學習中心，停止關懷據點、共餐服務、長照與社福機構禁止探視、學校游泳教學、校園室內外空間借用、校園開放市民運動的戶外場地暫停開放至6月8日。

4.國、高中畢業典禮統一線上舉行。

5.17日起，政府機構實施彈性居家辦公、擴大彈性上下班時間、市府櫃台人員採分組辦公。針對980位居住在北北基的員工，可申請居家辦公或分組辦公。

6.宗教活動全面暫停。

7.東眼山、拉拉山國家森林遊樂區休園至28日。

8.全市娃娃機店停業到6月8日。

新竹市

1.八大場所暫停營業，時間直到6月8日。校園全面暫停對外開放，動物園、南寮旅服中心等休閒娛樂場所暫停開放。

2.全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，針對有需求者將媒合居家服務或送餐服務。

3.全市5家電影院包含新復珍戲院、新竹國際大戲院、國際中興影城、大遠百威秀、巨城威秀停業至5月28日。

4.147家選物販賣機（娃娃機）停業至6月8日。

新竹縣

1.關閉28大休閒娛樂場所：1.歌廳、2.舞廳、3.夜總會、4.俱樂部、5.酒家、6.酒吧、7.酒店（廊）、8.錄影節目帶播映場所（MTV）、9.視聽歌唱場所（KTV）、10.理容院（觀光理髮、視聽理容）、11.指壓按摩場所、12.健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、13.保齡球館、14.撞球場、15.健身中心（含國民運動中心）、16.室内螢幕式高爾夫練習場、17.遊藝場所、18.電子遊戲場、19.資訊休閒場所、20.休閒麻將館、21.釣蝦場、22.陪侍小吃部、23.護膚店、24.夜市、25溫泉業（大眾池暫停開放） 外，26.選物販賣機（夾娃娃機）、27.休閒活動場館（如橋牌社、棋藝社及桌遊店）、28.室內游泳池及其他類似高風險場所。

2.暫停龍舟競賽、社區大學、樂齡學習中心、成人基本教育班、新住民學習中心及各數位機會中心、縣內國中小的社區共讀站等，停止開放到6月8日。

3.托嬰中心拒絕探視、托育資源中心限制人數開放、兒少、身心障礙、老人住宿型機構及團體家屋限家屬預約探訪。

苗栗縣

1.八大行業暫停營業至6月8日。

2.10類娛樂場所暫停營業。

3.高中以下畢業旅行、校外教學全面暫停，校園暫停對外開放、社區共餐設隔板、維持梅花座。

4.藝文場館、教育場館、體育場館全面都閉館至5月28日。

5.禁止進香遶境活動

6.夜市全面改成外帶。

7.雪霸國家公園暫停開放。

台中市

1.11大行業即日起自6月8日暫停營業，為視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業及電子遊戲場業等。

2.全市所有夜市暫停營業、宗教場所也暫停團體活動，禁止大型遊覽車進入停放。

3.暫停10處社區照顧關懷據點服務，將23處共餐據點改為送餐服務。

4.23大行業暫停營業，含三溫暖、健身房、指壓、油壓等，其中有確診者足跡的東海商圈15日起禁止現場飲食。百貨公司正常營業，但採取實聯制入場。

5.全市公祭全面暫停。

6.夾娃娃店全面停止營業。

7.20日起市內增設10個快篩站。

8.市府19日表示，民眾外出都要佩戴口罩，勸導不聽即開罰，最高1.5萬元。

南投縣

1.八大行業停止營業。

2四大超商關閉用餐區，鼓勵民眾外帶。全縣餐飲應鼓勵民眾以外帶使用為主，若民眾選擇內用，也應落實實聯制。

3.風景區採取人流管制。

4.玉山國家公園暫停開放。

彰化縣

1.所有夜市暫停營業、暫停跨縣市與縣內宮廟進香，宮廟周邊2公里禁止大型遊覽車進入。

2.5月18日起，縣內617家娃娃機店及扭蛋店停止營業至6月8日。

雲林縣

1.十大行業暫停營業至5月28日。

2.暫緩校外教學及校園畢業旅行、公園場地暫停借用、各市場夜市店家禁止試吃。

3.宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟教會進出應落實實聯制。

嘉義縣

1.比照三級警戒辦理。

2.夜市與休閒娛樂場所全面暫停營業。

3.進香團、遶境等宗教活動等全面停止。

4.校園暫停對外開放。

5.風景區等觀光景點與縣內公有場館落實人流管制與實聯制。

嘉義市

1.暫停校園與市立體育場開放外借。

2.禁止各市場夜市店家試吃。

3.阿里山森林鐵路5月18日起至5月28日全面停駛。

台南市

1.八大行業暫停營業。

2.各級學校全面禁止對外開放，跨縣市校外活動與畢業旅行等全面暫停、畢業典禮改為線上進行。

3.夜市禁止內用、禁止邊走邊吃。

4.全市860家夾娃娃機店暫停營業。

5.台灣好行觀光公車停駛，景區（虎頭埤、德元埤、葫蘆埤）、觀光遊樂業（尖山埤、頑皮世界），觀光管筏（四草大眾廟、台江漁樂園、旺羅企業社）及載客小船（立驛國際有限公司、烏山頭股份有限公司、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區）停止服務，另景區、社區型旅遊服務中心（安平、無米樂、左鎮化石園區、德元埤、原合同廳舍、月之美術館）停止服務。

6.台南河樂廣場、337處公園兒童遊樂場暫停開放。

7.台南高鐵、台南航站、台南火車站及新營火車站4處旅服中心照常上班，以應變防疫期間旅客即時的需求。

高雄市

1.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計)和社交聚會，廣泛運用遠距醫療於門診病患。

2.寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所暫時不進入至6/8。

3.高雄市關閉場所：戲院、電影院、展演場所音樂廳、表演廳博物館、陳列館、社區大學、史蹟資料館、K書中心、社會教育機構、圖書館、戶外遊樂園、室外游泳池，高雄市圖書總館及所有分館、美術館、歷史博物館、駁二藝術特區、文化園區、文資場域、藝文場館、展演場館皆關閉至5/28。

2.禁止公務人員前往雙北市洽公、呼籲民眾非必要不要前往雙北市。

3.高中職以下校園停止對外開放、畢業旅行取消、畢業典禮改為線上進行、停止社團及跨縣市交流活動。

4.全市公祭暫停。

5.餐飲業者落實實聯制、鼓勵外帶、Buffet自助餐改採個人定食餐點、宴席每桌6到8人使用隔板並採梅花座。

6.公園或百貨公司所附兒童遊樂設施全面暫停、桌遊店、漫畫店、釣蝦場、夾娃娃機店全面暫停營業。

7.大眾交通運輸工具落實實聯制。

8.高市府19日宣布防疫加嚴措施：

一、非必要不要出門，若出門務必佩戴口罩。

二、針對公共場所及室內空間，未配合佩戴口罩之民眾強力執法，各局處可逕行告發及開罰。

三、加強對人與人連結之高風險處積極查緝，違規者斷水斷電。

四、加強社交距離，例如：避免公園及營業場所外群聚行為、倒垃圾未戴口罩者將拒收垃圾。

屏東縣

1.八大行業、休閒娛樂場所等暫停營業。

2.墾丁國家公園管理處暫停開放、墾丁大道落實人車分流，勸導外帶、黑鮪魚季觀光活動暫停舉辦。

3.各校畢業典禮全面延期、全國柔道錦標賽延期。

4.縣內公有場館暫停開放、營業場所應落實實聯制。

5.小琉球民宿、水上活動等業者發起自發性暫停休業。

宜蘭縣

1.暫停開放校園，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。

2.八大行業暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖、夜店業、成人用品零售業也暫停營業。

3.關閉16處風景區至6月8日，5月17日至5月28日不提供賞鯨、登龜山島與繞島行程服務。此外，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、員山生態教育館、南澳生態教育館、冬山生態館及自然步道，即日起至28日全面封閉。

4.宜蘭縣羅東夜市管委會決定從17日起，夜市停止營業1週。

5.勸導民眾若非必要，不要前往雙北。

6.全面暫停縣內所有公祭儀式。

7.縣府17日起擴大彈性上下班。

花蓮縣

1.東大門夜市自15日起僅供外帶，16日起暫停營業，照常架設紅外線體溫偵測儀、實施總量管制，限制5000人。

2.太魯閣國家公園暫停開放。

台東縣

1.5月22日台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停延期。

2.台東、後壁湖往返蘭嶼船班停航

一、龍鴻航業(股)公司：5/20-5/28後壁湖-蘭嶼航線停航、5/21-5/28台東-蘭嶼航線停航。

二、大發輪船(股)公司：5/20-5/28台東-蘭嶼航線停航、5/21-5/28後壁湖-蘭嶼航線停航。

澎湖縣

1.加強稽查八大行業實聯制、量體溫與社交距離等，若未符合規定，將從重開罰，必要時勒令停業。

2.重啟港埠入境紅外線體溫儀、縣內廟會、大型活動全面暫停或延期。

3.各校畢業典禮、畢業旅行、校外教學及大型體育活動若在6月8日前舉辦，全面取消。

4.公務人員非必要禁止前往台灣、民眾非必要不要前往台灣。

金門縣

1.14日起部分坑道暫停對外開放。校園暫停對外開放、縮小畢業典禮規模，如持續擴大，將改採線上辦理。

2.公務人員非必要禁止前往台灣、全面延後台灣本島公務員前往金門洽公出差、呼籲民眾非必要不要前往台灣。

3.自台灣返金民眾須居家檢疫14天。

4.全縣停止公祭活動。

連江縣

1.28日前全面暫停赴台公務、全面延後台灣本島公務員前往馬祖洽公出差。

2.公務人員非必要禁止前往台灣、民眾非必要不要前往台灣。

3.自台灣返馬祖民眾須居家檢疫14天。

4.17日起採取異地辦公，非因公務或業務必要，不得擅離工作場域至其他機關單位辦公場所。

▲▼0515雙北市防疫3級警戒。（圖／流行疫情指揮中心提供）

三級警戒防疫指引：

1.外出時全程戴口罩

2.停止室內5人以上、室外10人以上聚會

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

4. 自我健康監測（有症狀應就醫）

5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離

6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）

7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶

8. 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消

9. 公共場域、大眾運輸加強清消

第四級警戒防疫措施：

1、非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外）。

2、外出須全程佩戴口罩，保持社交距離。

3、停止所有聚會活動。

4、除維生、秩序維持及必要性的醫療和公務外，全面停班停課。

5、封鎖疫情嚴重的鄉政市區或縣市，管制人員出入，民眾留在家中不得外出。

▼第四級警戒標準、因應事項（圖／陳昱璇製）

▲▼第三第四警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）

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