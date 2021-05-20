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學生沒錢捐款！老師竟拍片傳「家長群」　網一看公審片怒了：搶劫嗎

▲▼學生沒捐錢被老師拍視頻發家長群，家長：很尷尬，事後老師有道歉。（圖／翻攝自微博）

▲小學生沒帶錢捐款，老師拍片傳「家長群」，家長被公審怒了。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸微博日前流傳一段影片，內容是湖南有一所小學16日舉辦捐款活動，不料有10多名學生沒有帶錢捐款，老師讓這一些學生站上講台，錄影並上傳家長群組提醒。影片讓許多學生的家長非常不滿，直呼學校強迫捐款根本不合理，網友看了影片後也紛紛撻伐該學校「噁心死了」、「根本是搶劫吧」。

綜合大陸媒體報導，事件發生在湖南湘西一所小學，某班的老師16日向學生宣布，由於學校要舉辦一個捐款活動，希望學生回家後告訴爸爸媽媽，建議捐人民幣6元（大約26元新台幣），

不料有數十名學生回家後，疑似忘了跟爸媽講學校有捐錢活動，隔天沒有帶錢到學校，老師就讓這些「沒捐錢」的學生在講台前站成一排，接著拿手機錄影並上傳家長群組。

影片中可以看見，老師說「這些學生今天沒帶（錢），沒捐錢的學生，請家長支持下，今天必須完成任務」。有學生家長看了影片相當生氣，「把愛心當成強迫性的事情，還拍成影片傳到家長群，我很難理解」。

影片後來被傳到微博，引發網友熱烈討論，有人說「噁心死了，校長幹嘛吃的，這老師也是醉了」、「這和搶有什麼區別」、「這樣的老師應該清理出教師隊伍」、「這是搶劫吧」、「強制捐款，拍視頻侮辱學生，沒有師德」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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