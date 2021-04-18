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聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲收到扣款通知才發現2萬8飛了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

年輕人最愛用的聽歌APP「Spotify」近期推出捐款給音樂人的新功能，但此項目一釋出就惹出爭議，有台灣用戶捐了1000元給喜愛的音樂人，結果後續被扣款才知道，「它上面的幣值是美金不是台幣」，沒想到竟然就這樣噴了1000美元（約台幣2萬8270元）。

原PO在PTT表示，Spotify新出的功能叫「MusiCares」，用戶可以捐款給音樂人表示支持，金額不限，「於是我就想說支持一下喜歡的音樂人，沒想到它上面的幣值是美金不是台幣」，而且也沒有標示清楚，當下他直覺1000元是台幣，結果就大方捐出去，目前已經向客服反映此事，「不知道（錢）要不要的回來」，以此PO文提醒其他用戶要小心，捐款前先看清楚幣值。

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▲Spotify。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Spotify。（圖／記者洪聖壹攝）

網友回應，「嗚嗚，我連一千鎂都刷不過QQ」、「夠盤...USD1000都已經可以買電腦了」、「不幸中的大幸是現在美金便宜XD」、「這有點扯，你要扣時就會幫你換算成台幣了，怎麼可能沒發現」、「大部分台灣人一個月的月薪」、「全英文頁面就不太可能是台幣啦，不過還是祝你退款成功。」

原PO提到，MusiCares的捐款網站是獨立於Spotify之外，他過去使用國外網拍時，網站都會根據地區自動更換幣值，所以他以為MusiCares也上的價錢也是台幣，便掉以輕心刷卡下去，「已經寫信要求退款，但勢必要來來回回，好麻煩。」

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