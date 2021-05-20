疫情大敵當前！　各地民眾恐慌掃貨「WFH」成最潮關鍵字

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情多點爆發，連續5日破百確診，在可能即將進入第四級警戒之際，全台民眾尤其是雙北居民，因為害怕物資不足紛紛到超市「恐慌搶貨」，連續數日以來架上商品經常看到被一掃而空，泡麵區更是如此。事實上疫情嚴重的美國、印度和英國等，民眾也曾因爲恐慌湧入超市，反而增加群聚感染危險，而Podcast節目《宇宙人外信》聊到新聞編輯在面對疫情時的反應。

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▲點擊收聽《宇宙人外信》聊到本土疫情來襲，囤貨的英日韓文怎麼說。

隨著雙北進入三級警戒，高雄、台中等大都市也因爲出現確診病例而神經緊繃，新北市長侯友宜更釋出政府動態，強調已做好進入第四級警戒的準備。在15日發布第三級警戒當天，傍晚至晚間發生各地民眾搶入超市掃貨、囤積衛生紙、泡麵罐頭等日常必需品，但還有許多人在上班無法第一時間去採買。



▲外媒關注台灣疫情。（圖／路透）

利用新聞時事分享英、日、韓單字的Podcast節目《宇宙人外信》中聊到，主持人隔壁老王當時就在電腦桌前上班，被恐慌氣氛感染的她雖不能親臨現場掃貨，但因爲現在科技方便，直接拿起手機打開外送平台下單日常必需品，趕在缺貨前能補則補，而這樣的「恐慌掃貨」行為，在英文中被稱為「panic buying」，民眾囤貨則可用較為中性的「stockpile」，或是通常有負面意涵的「hoard」，想學發音的話節目中都有介紹。

而隨著疫情升溫，許多人都開始分流上班、居家辦公，在日本居家辦公的漢字相當容易理解，稱為「在宅勤務」發音為「Zaitaku kinmu」，韓文則是「재택근무」（jaetaeggeunmu），而英文就是目前網路和人與人交談間相當流行的用語「WFH」，意思為「work from home」。本稿記者同樣也是在WFH期間，寫完這篇稿件的。

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