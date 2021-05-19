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祝融火星車「傳回火星照片」　「海洋二號D星」發射進入預定軌道

▲▼祝融號火星車傳回火星地表照片。（圖／翻攝自新華社）

▲祝融號火星車傳回火星地表照片。（圖／翻攝自新華社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸國家航天局19日發布首次火星探測任務「天問一號」探測器著陸過程兩器分離，和著陸後火星車拍攝的影像，顯示祝融號火星車已展開太陽翼、天線等部位並正常運作，正在火星表面開始探測。除此之外，海洋二號D星也在同一天發射成功，衛星順利進入軌道。

根據「天問一號祝融火星車」官方微博發布的消息，由火星車前避障相機拍攝，正對火星車前進方向。圖中可見坡道機構展開正常；圖像上部的兩個伸桿為已經展開到位的次表層雷達；前進方向地形清晰。

為了獲取更大範圍的地形資訊，避障相機採用大廣角鏡頭，在廣角鏡頭畸變的影響下，遠處地平線形成一條弧線。

▲▼海洋二號D星成功發射，並且進入預定軌道。（圖／翻攝自人民日報）

▲海洋二號D星成功發射，並且進入預定軌道。（圖／翻攝自人民日報）

祝融號高1.85米、重約240公斤，設計壽命為3個火星月，即約92個地球日。祝融號將在火星進行地表成分、物質類型分布、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。

海洋二號D星也在19日於酒泉衛星發射中心成功發射，衛星順利進入預定軌道，主要將用於觀測海面風場、海面高度、有效波高、重力場和大洋環流等資訊，將為海況預報、風暴預警、降水預報、地表分析和全球氣候變化研究等領域提供支援。

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