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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦下令增設30快篩站　侯友宜：不能盲目篩檢耗費資源

▲侯友宜召開應變議會,新北市集中檢疫所。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜召開應變議會。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對衛福部將公布疫調權責下放地方，新北市長侯友宜19日表示，他特別交代警察局，在疫調上「寧可多篩，不能有漏」，至於桃園市長鄭文燦今天下令增設30座篩檢站，不能盲目設置篩檢站，造成可能的醫療資源消耗或浪費。

侯友宜強調，只要有接觸的全部篩檢，一個都不能漏掉，只要是確診者印象所及全部篩檢，他強調寧可多篩，不能有漏，同時也持續擴大追查，失聯者也要加快腳步找到。

侯友宜說，因此，近幾日的確診人數必定持續大量增加，但寧可此時找出全部的問題，也不要拖延造成疫情蔓延，他指出，「這幾天不可能把疫情壓下來」，所以醫療能量必須擺此。

針對鄭文燦今早宣布增設30篩檢站，醫療能量明顯高於新北市，侯友宜說，每個人打仗的方式不一樣，他都尊重，但新北市會將人力部署在最重要、急迫的地方。

侯友宜強調，萬華地區有民眾不少人都在新北市工作，雙方活動密切，因此在萬華接觸鏈開始蔓延，且衛福部細胞簡訊發出去之後，疫調、採檢方向必須很明確，不能盲目的設置篩檢站，目前新北市17間責任醫院全部啟動採檢，才能快速篩出很多確診者。

衛生局長陳潤秋補充，直接增設大量篩檢站沒有實質意義，設篩檢站是前進指揮所的概念，當一個地方是感染熱區，就在熱區附近盡快設快篩站分流陰性與陽性，這也是為什麼萬華區立刻就設快篩站，至於同時廣設可能有點浪費醫療資源，沒症狀的民眾可跑來篩檢，這樣的作法沒有太大的意義。

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