花蓮各級學校停課居家線上學習　12歲以下孩童父母可請照顧假

▲花蓮縣政府宣布配合教育部，縣內各級學校停課居家線上學習。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。花蓮縣政府教育處表示，停課期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習。線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則。課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。

教育部指出，實施線上學習學校應先評估其整備狀況，盤點各校資訊設備、線上學習資源及居家現有可上網資訊設備，備妥線上學習相關設備、資源後實施，仍須掌握學生居家及自主學習情形。花蓮縣政府業依教育部規定請各校盤點學生家中的行動載具如電腦、筆電、平板、手機等，網路部分包含家中有線、無線、手機分享4G、網卡或是部落i-tribe Wifi據點，各校也同時盤點校內可提供之資源。以全縣80% 100位學生為例，各校至少有20片自主學習平板及12至20台教學用手機，可提供家中無數位學習設備進行線上學習之學生。而學生如家中無數位學習設備進行線上學習，學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。

花蓮縣政府教育處配合指揮中心之決策，若家長有親自照顧12歲以下之孩童之需求，因應疫情停課居家線上學習期間，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。前述家長，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人(如爺爺、奶奶等)。高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

此外，花蓮縣政府教育處擁有花蓮親師生平台，彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平台選擇，家長亦能透過平台了解學生學習情況。為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

縣府教育處將教師進行大量遠距教學與領域輔導團採合作模式，蒐集非同步教學之預錄影片及線上學習後之影片資源，於花蓮縣停課不停學網站提供同領域科目教師及學生進行教學與學習。教育部與本府教育處因應停課不停學建置專屬網站，相關中央、縣內重要公告、配合事項、網路學習資源、線上教學諮詢服務，亦有教育處教網中心同仁協助服務。

►腦公！你不可以賴帳喔