搶著打？傳高階警官帶隊到萬華分局接種疫苗　北市警曝原因

▲萬華分局打疫苗爆高官「佔位」，萬華分局表示，疫苗有剩鼓勵施打。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華阿公店爆發群聚感染，曾經有萬華足跡的確診者不斷增加，仁濟醫院也帶著4百劑疫苗到萬華分局，協助警員完成施打疫苗，但卻爆出刑大相關聯路人員也去打疫苗，警方則駁斥，相關人員到疫區，返回後還要跟長官回報，避免交叉感染，才會有高階警官前往施打疫苗。

據了解，北市萬華區阿公店爆發社區感染，北市警局也全力投入疫調工作，除了重災區的萬華分局之外，還有負責調閱確診者足跡的北市刑警大隊。

萬華分局共計505名警員，其中有178名警員在16日前往中興、和平2個醫院進行疫苗施打，仁濟醫院也在18日帶了4百劑的疫苗到萬華分局，萬華分局252名警員也完成施打。

其餘未施打疫苗的萬華分局警員，有的表示身體狀況不允許，有的不可慮接種疫苗，光西門町派出所就有27人尚未接種疫苗，萬華分局表示，施打疫苗完全看警員個人意願。

▲爆高官「佔位」警方回應，疫調人員歸隊都要跟長官開會，避免群聚感染，所以才施打疫苗。（圖／記者邱中岳翻攝）



但卻傳出有北市刑大大隊長帶隊前往萬華分局，被指出「搶名額」，北市刑大指出，刑大本來就是疫調成員的主力單位，才派相關聯繫人員前往施打。

另外，北市刑大前往施打疫苗的為大隊長陳明君以及3名科技偵查人員，據了解，刑大主要負責足跡以及相關現地搜尋，日前1名民眾確診後失聯，就是刑大人員在三水街尋獲。

北市刑大也回應，科技偵查人員在外協助找尋失聯的確診者，或者是在外協助萬華分局進行疫調，所以理應要接種疫苗，且相關人員去完疫區後還要返回辦公室要與分局長、大隊長開會，所以疫情關係，大隊長陳明君也前往萬華施打。

警方私下透露，每個在第一線的警員或者是在辦公室的長官，應該都要接種疫苗，避免有交叉感染，造成警察成為另一個防疫破口。

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