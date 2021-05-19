聯醫中興院區「篩檢陽性民眾亂跑」！院長坦言：從沒有過的爆量狀況

▲聯合醫院中興院區快篩站出現篩檢陽性民眾亂跑事件。（圖／聯合醫院中興院區提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本土確診破千例，各大快篩站都擠滿民眾，不過這時候卻傳出聯合醫院中興院區出現篩檢陽性民眾亂跑事件，針對此事，中興院區院長蔡景耀今日出面說明，坦言這是從來沒有的爆量情況，並提出3點精進作為。

聯合醫院中興院區院長蔡景耀今（19）日說明篩檢陽性民眾亂跑事件，表示「快篩站設立前兩、三天的確遇到從來沒有的爆量情況，病患跟醫護人員的壓力都非常大，我們有一些精進作為，首先病患一旦被診斷為陽性，就會馬上給予N95口罩，另外給他穿防護衣，那病患久候口渴，會提供瓶裝水，還有專用廁所，這是在病患照顧部分我們精進的地方。」

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▲院長蔡景耀今日提出3點精進作為，希望能讓這場防疫成功。



至於空間的部分，蔡景耀指出「早期不知道陽性病患居然這麼多，現在都用明顯的區隔，謝謝警察局幫忙設置隔離圍欄，加強民眾的衛教，讓他待在原地。」

第三點需要精進的部分則是運送的頻率，蔡景耀說，在前三天所有的陽性病患在找收容的檢疫所跟醫院非常困難，所以這幾天因為有台北市政府出面、各大醫院的幫忙以及檢疫所設立，並定期巡檢，已經讓這個問題不再發生，病患的等待經過一個上午、一個下午或是一個晚上都能順利離開，早期的時候就是病患都等到深夜，真的非常辛苦，希望這些改進能讓這場防疫成功。

蔡景耀也呼籲，請快篩陽性的民眾不要移動，並遵循醫療單位的指令進行。